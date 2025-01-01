Меню
Alta Musica Orchestra. Людовико Эйнауди
Alta Musica Orchestra. Людовико Эйнауди

Alta Musica Orchestra. Людовико Эйнауди

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Мультимедийный концерт шедевров Людовико Эйнауди

26 сентября в центре культуры «Рекорд» пройдет уникальное музыкальное событие. Оркестр Alta Musica исполнит произведения Людовико Эйнауди под масштабный видеоряд на огромном экране. Это уникальная возможность погрузиться в мир современной классики, где каждая нота превращается в частью визуального и эмоционального путешествия.

Непревзойденное звучание Alta Musica Orchestra

Alta Musica Orchestra — коллектив, известный своим виртуозным исполнением и смелыми аранжировками. В программе концерта вы услышите ключевые произведения Эйнауди, начиная от меланхоличных мелодий Una Mattina до пронзительного драйва Experience. Звучание струнных, фортепиано и перкуссии создаст эффект живого дыхания музыки.

Музыка и видео — идеальный тандем

Видеопроекция станет значимым элементом этого концерта, усиливая впечатление и превращая его в мультисенсорный спектакль, где звук и изображение сплетаются в единое полотно. Это создаст уникальную атмосферу, в которой зрители ощутят глубокую связь с музыкой.

Слова художественного руководителя

«Когда я играю Эйнауди, кажется, будто музыка не просто звучит — она осязаема. Каждая композиция, как история, которую хочется рассказать до конца, не упустив ни одного оттенка. Для этого концерта мы выбрали те произведения, которые заставляют сердце биться чаще, а мысли — останавливаться», — говорит художественный руководитель оркестра Оксана Ворошева.

Не упустите свой шанс!

Билеты на концерт уже в продаже. Успейте занять места в зале с безупречной акустикой и атмосферой, где музыка оживает!

Купить билет на концерт Alta Musica Orchestra. Людовико Эйнауди

Сентябрь
26 сентября пятница
19:00
Рекорд Нижний Новгород, Пискунова, 11
от 1500 ₽

