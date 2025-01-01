Меню
Альпийская баллада
Киноафиша Альпийская баллада

Спектакль Альпийская баллада

Постановка
Глобус 12+
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль в театре «Глобус»: о любви на фоне войны

Театр «Глобус» представляет новый спектакль, посвященный году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Эта постановка погружает зрителей в нелёгкую судьбу двух героев — белоруса Ивана и итальянки Джулии, которые бегут из немецкого плена.

События разворачиваются в условиях крайнего стресса: у них есть всего три дня, чтобы найти смысл и надежду в жизни на грани между смертью и свободой. На фоне живописной красоты альпийских лугов, где они оказываются, любовь становится их единственной отдушиной.

Темы, затрагиваемые в спектакле

Спектакль вызывает глубокие размышления о человеческих чувствах, о духе и о том, как любовь может стать объединяющей силой даже в самые трудные времена. Как отмечают создатели, «пластическая-драматическая сюита для двух героев повествует о величии человеческой души и трагедии войны». Это делает спектакль особенно ценным для зрителей, которые ищут не только развлечение, но и смысловые глубины в театральном искусстве.

Почему стоит посетить

Если вы цените спектакли, которые поднимают важные социальные и человеческие вопросы, это событие не оставит вас равнодушным. «Глобус» продолжает традицию создания сильного театрального искусства, способного вызывать эмоции и провоцировать размышления.

Не упустите шанс увидеть этот трогательный спектакль и провести вечер, погружаясь в актуальные темы, которые волнуют нас всех.

Декабрь
Январь
Февраль
23 декабря вторник
18:30
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
28 января среда
18:30
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
8 февраля воскресенье
18:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1

