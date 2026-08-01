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Alpert Brass
Билеты от 800₽
Киноафиша Alpert Brass

Alpert Brass

12+
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте

Концерт «Alpert Brass»: Музыка Герба Альперта в исполнении лучших музыкантов Москвы

Приглашаем вас на уникальный проект «Alpert Brass», посвящённый творчеству замечательного американского трубача и композитора Герба Альперта. Этот музыкант, добившийся всемирной популярности в 1960-1980-е годы, оказал значительное влияние на развитие поп-музыки. Его работы, представляющие собой переработки известных хитов того времени, составляют особую часть музыкальной культуры.

Новый стиль «Америачи»

Герб Альперт создал новый музыкальный стиль, названный «Америачи», — это лёгкое, ироничное и весёлое сочетание американского джаза, поп-музыки и мексиканского «мариачи». Стиль получил признание и вдохновил множество исполнителей, а сам Альперт стал обладателем восьми премий «Грэмми» и попал в Зал славы рок-н-ролла.

Исполнители проекта

В программе «Alpert Brass» прозвучат самые значимые и известные произведения Герба Альперта, которые исполнят лучшие музыканты Москвы. Среди них:

  • Ярослав Оболдин (бас-гитара)
  • Роман Иванов (труба)
  • Вадим Зайдин (труба)
  • Максим Пиганов (тромбон)
  • Владимир Рузавин (клавишные)
  • Ильдар Ашарфутдинов (гитара)
  • Фёдор Андреев (ударные)

Не упустите возможность насладиться живой музыкой и уникальным звучанием, которое подарит вам этот проект!

Купить билет на концерт Alpert Brass

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Август
28 августа пятница
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