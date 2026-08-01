Приглашаем вас на уникальный проект «Alpert Brass», посвящённый творчеству замечательного американского трубача и композитора Герба Альперта. Этот музыкант, добившийся всемирной популярности в 1960-1980-е годы, оказал значительное влияние на развитие поп-музыки. Его работы, представляющие собой переработки известных хитов того времени, составляют особую часть музыкальной культуры.
Герб Альперт создал новый музыкальный стиль, названный «Америачи», — это лёгкое, ироничное и весёлое сочетание американского джаза, поп-музыки и мексиканского «мариачи». Стиль получил признание и вдохновил множество исполнителей, а сам Альперт стал обладателем восьми премий «Грэмми» и попал в Зал славы рок-н-ролла.
В программе «Alpert Brass» прозвучат самые значимые и известные произведения Герба Альперта, которые исполнят лучшие музыканты Москвы. Среди них:
Не упустите возможность насладиться живой музыкой и уникальным звучанием, которое подарит вам этот проект!