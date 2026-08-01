Концерт «Alpert Brass»: Музыка Герба Альперта в исполнении лучших музыкантов Москвы

Приглашаем вас на уникальный проект «Alpert Brass», посвящённый творчеству замечательного американского трубача и композитора Герба Альперта. Этот музыкант, добившийся всемирной популярности в 1960-1980-е годы, оказал значительное влияние на развитие поп-музыки. Его работы, представляющие собой переработки известных хитов того времени, составляют особую часть музыкальной культуры.

Новый стиль «Америачи»

Герб Альперт создал новый музыкальный стиль, названный «Америачи», — это лёгкое, ироничное и весёлое сочетание американского джаза, поп-музыки и мексиканского «мариачи». Стиль получил признание и вдохновил множество исполнителей, а сам Альперт стал обладателем восьми премий «Грэмми» и попал в Зал славы рок-н-ролла.

Исполнители проекта

В программе «Alpert Brass» прозвучат самые значимые и известные произведения Герба Альперта, которые исполнят лучшие музыканты Москвы. Среди них:

Ярослав Оболдин (бас-гитара)

Роман Иванов (труба)

Вадим Зайдин (труба)

Максим Пиганов (тромбон)

Владимир Рузавин (клавишные)

Ильдар Ашарфутдинов (гитара)

Фёдор Андреев (ударные)

Не упустите возможность насладиться живой музыкой и уникальным звучанием, которое подарит вам этот проект!