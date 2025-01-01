Almaty Vibe

Тёплый вечер в Неквартирнике: песни нашей юности

13 декабря, в канун Дня Независимости Казахстана, пространство «Неквартирник» приглашает вас провести самый тёплый вечер года. В 20:00 на сцену выйдет дуэт «Кофе с молоком», чтобы подарить вам песни нашей юности – те мелодии, что звучали, когда наша страна росла и развивалась.

Звучат хиты любимых исполнителей

В этот вечер звучат настоящие хиты: произведения Розы Рымбаевой, АБК, Мадины Садвакасовой, Рахата Турлыханова, Батырхана Шукенова, «Яшлык», Дильназ Ахмадиевой, «Мотороллер» и «Мюзиколы». Каждая песня станет как фотокарточка из семейного альбома, только громче!

Непередаваемая атмосфера

Традиционное угощение уже охлаждается, потому что под ногами будет жарко от неудержимых танцев. Приходите в костюме «выпускник-98» или «первая дискотека в ДК». Не забудьте захватить чувство юмора и голос для припева!

Сравим гордость за страну и музыку

Мы соберёмся без официоза, но с гордостью за страну, за музыку и за то, что прошли этот путь вместе. Ожидаем вас в Творческом пространстве Неквартира, который расположенный по адресу: ул. Текстильная, 14 (район ул. Ауэзова - Кабанбай Батыра).

Пригласите друзей, захватите с собой улыбку и немного мелочи для новых воспоминаний.