Alma Mira
Билеты от 1000₽
Киноафиша Alma Mira

Alma Mira

0+
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О концерте

Уникальный концерт группы Alma Mira в клубе 16 Тонн Арбат

Группа Alma Mira приглашает всех любителей музыки на свой уникальный концерт в клубе 16 тонн на Арбате. Они представят нестандартную смесь прогрессив-рока, дарк-фолка и психоделики, что создает совершенно новый музыкальный опыт для зрителей.

Захватывающая музыкальная палитра

Alma Mira – это не просто группа, а настоящая музыкальная лаборатория, где смешиваются различные жанры и стили. Их творческий подход заставляет слушателей по-новому взглянуть на современные музыкальные тенденции. Каждый концерт – это погружение в атмосферу глубоких эмоций и мощных ритмов.

Клуб 16 тонн: идеальное место для музыкального события

Клуб 16 тонн на Арбате считается одной из лучших площадок столицы, где можно насладиться живым выступлением. Здесь царит неповторимая атмосфера, способствующая созданию уникального опыта для каждого зрителя. Не упустите возможность стать частью этого музыкального приключения!

Приходите на концерт Alma Mira и откройте для себя новое в мире музыки!

Купить билет на концерт Alma Mira

Декабрь
24 декабря среда
20:00
16 тонн Арбат Москва, Арбат, 28, стр. 1
от 1000 ₽

