Alma Latina

Захватывающая музыкальная программа в концертном зале Екатерининского собрания

Приглашаем вас окунуться в мир живой музыки! В этом спектакле вас ждут незабываемые мелодии, исполненные талантливыми музыкантами. Особое внимание уделяется гармонии голоса и инструментов, создающих уникальную атмосферу.

Исполнители

Натали Пенья Комас – вокал

– вокал Эвелин Пенья Комас – флейта

– флейта Михаил Бузин – фортепиано

Каждый из исполнителей привносит что-то своё в общее звучание. Натали и Эвелин Пенья Комас брат и сестра, что добавляет особый колорит в их совместные выступления. Михаил Бузин – известный пианист, который умеет чувствовать партнёрство в музыке и подчеркивать индивидуальность каждого участника.

Чем интересен спектакль

В программе — как классические мелодии, так и современные композиции различных стилей. Каждый номер наполнен эмоциональной глубиной и техничностью исполнения. Зрителям будет интересно не только слушать, но и наблюдать за взаимодействием музыкантов на сцене.

Не упустите возможность насладиться живой музыкой в исполнении таких выдающихся артистов!