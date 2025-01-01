Меню
Alma Latina
Alma Latina

Alma Latina

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Захватывающая музыкальная программа в концертном зале Екатерининского собрания

Приглашаем вас окунуться в мир живой музыки! В этом спектакле вас ждут незабываемые мелодии, исполненные талантливыми музыкантами. Особое внимание уделяется гармонии голоса и инструментов, создающих уникальную атмосферу.

Исполнители

  • Натали Пенья Комас – вокал
  • Эвелин Пенья Комас – флейта
  • Михаил Бузин – фортепиано

Каждый из исполнителей привносит что-то своё в общее звучание. Натали и Эвелин Пенья Комас брат и сестра, что добавляет особый колорит в их совместные выступления. Михаил Бузин – известный пианист, который умеет чувствовать партнёрство в музыке и подчеркивать индивидуальность каждого участника.

Чем интересен спектакль

В программе — как классические мелодии, так и современные композиции различных стилей. Каждый номер наполнен эмоциональной глубиной и техничностью исполнения. Зрителям будет интересно не только слушать, но и наблюдать за взаимодействием музыкантов на сцене.

Не упустите возможность насладиться живой музыкой в исполнении таких выдающихся артистов!

Купить билет на концерт Alma Latina

Сентябрь
22 сентября понедельник
19:00
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
от 300 ₽

