Спектакль Алло

Творческое одиночество в моноспектакле Дмитрия Казенаса

Сольный спектакль артистки из самого искреннего и энергичного театра клоунады обещает зрителям удивительное путешествие в мир человеческих эмоций и творчества. Этот театр гордится тем, что его участники занимаются тем, что любят, и любят то, что делают.

Загадка ожидания

Тема спектакля заключена в глубоком размышлении, выразительно обозначенном словами песни Сергея Васильева: «Художник может быть один, а человек никак». Героиня, испытывающая творческие страдания, как принцесса в башне, ждет звонка, сообщения или спасения от него. Но так ли зловеще ее ожидание? Есть ли кто-то на другом конце провода, или этот звонок нужен кому-то другому?

Откровение и поиски

Спектакль не только о личных переживаниях, но и о поиске связи в мире, полном изоляции. Зрители смогут увидеть, как одиночество и ожидание могут перекрёститься с внутренним диалогом и самоосознанием. Каждый может найти в этой истории отражение собственных жизненных переживаний и стремлений.

