Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Алло
Киноафиша Алло

Спектакль Алло

16+
Режиссер Дмитрий Казенас
Продолжительность 1 час
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Творческое одиночество в моноспектакле Дмитрия Казенаса 

Сольный спектакль артистки из самого искреннего и энергичного театра клоунады обещает зрителям удивительное путешествие в мир человеческих эмоций и творчества. Этот театр гордится тем, что его участники занимаются тем, что любят, и любят то, что делают.

Загадка ожидания

Тема спектакля заключена в глубоком размышлении, выразительно обозначенном словами песни Сергея Васильева: «Художник может быть один, а человек никак». Героиня, испытывающая творческие страдания, как принцесса в башне, ждет звонка, сообщения или спасения от него. Но так ли зловеще ее ожидание? Есть ли кто-то на другом конце провода, или этот звонок нужен кому-то другому?

Откровение и поиски

Спектакль не только о личных переживаниях, но и о поиске связи в мире, полном изоляции. Зрители смогут увидеть, как одиночество и ожидание могут перекрёститься с внутренним диалогом и самоосознанием. Каждый может найти в этой истории отражение собственных жизненных переживаний и стремлений.

Не упустите шанс

Не пропустите возможность стать частью этого уникального интерактивного театрального опыта, который задаст вопросы о человеческих отношениях и самовыражении. Присоединяйтесь к нам, чтобы раскрыть тайну ожиданий и понять, что значит жить в современном мире.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 19 сентября
Театральное пространство свободы Челябинск, Свободы, 2, корп. 10
20:00 от 1000 ₽

Фотографии

Алло Алло Алло Алло Алло

В ближайшие дни

Колобок
0+
Детский Кукольный
Колобок
31 августа в 13:30 Театр кукол им. Вольховского
от 600 ₽
От крепости к театру
12+
Иммерсивный
От крепости к театру
31 августа в 00:00 Челябинский Молодежный театр
Билеты
От крепости к театру
12+
Иммерсивный
От крепости к театру
29 ноября в 00:00 Челябинский Молодежный театр
от 250 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше