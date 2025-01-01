Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Алло, это счастье?
Киноафиша Алло, это счастье?

Спектакль Алло, это счастье?

Постановка
Татарский театр «Нур» 16+
Продолжительность 120 минут
Возраст 16+

О спектакле

Новогодняя лирическая комедия в Уфе

Новогодняя история, одновременно похожая и на сказку, и на быль. Сказка — потому что вера в чудеса никогда нас не покидает, и они происходят именно под Новый год. Быль — потому что история героинь спектакля, мечтающих о женском счастье, соткана из реальных судеб.

Спектакль погружает нас в мир, где часто бывает так, что ты, вроде бы, не один и в то же время очень одинок. И кто же лучше поймет и поддержит тебя, как не настоящая подруга?

Лирическая комедия о настоящих чувствах

«Алло, это счастье?» — это не просто путь к исполнению мечтаний, а искренний разговор с самими собой. Каждая героиня — это отражение реальных женщин, их надежд и страхах. Сценические образы пронизаны юмором и меланхолией, что делает спектакль доступным для понимания разных поколений зрителей.

Зачем смотреть?

Спектакль поднимает важные темы дружбы, поддержки и поиска собственного счастья. Он напоминает, что чудеса возможны, если рядом есть близкие люди, готовые прийти на помощь. Это зрелище станет отличным выбором для семейного просмотра, а также для тех, кто ищет новые источники вдохновения в преддверии праздников.

Не упустите возможность насладиться этим актуальным и трогательным спектаклем, который оставляет след в сердце и заставляет задуматься о настоящих ценностях.

Купить билет на спектакль Алло, это счастье?

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
13 декабря суббота
18:00
Татарский театр «Нур» Уфа, 50 лет СССР, 36
от 350 ₽
25 декабря четверг
19:00
Татарский театр «Нур» Уфа, 50 лет СССР, 36
от 350 ₽
7 января среда
19:00
Татарский театр «Нур» Уфа, 50 лет СССР, 36
от 350 ₽

В ближайшие дни

Вышел ангел из тумана
16+
Драма
Вышел ангел из тумана
13 февраля в 19:00 Русский драматический театр Республики Башкортостан
от 200 ₽
Сущий ангел
16+
Комедия Музыка
Сущий ангел
21 декабря в 18:00 Татарский театр «Нур»
от 500 ₽
У ковчега в восемь
6+
Детский
У ковчега в восемь
7 января в 11:00 Молодежный театр им. Мустая Карима
от 500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше