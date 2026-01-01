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Аллилуйя любви
Киноафиша Аллилуйя любви

Аллилуйя любви

12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт-спектакль по мотивам рок-оперы «Юнона и Авось»

В Камерном зале Новосибирской филармонии пройдёт концерт-спектакль по мотивам рок-оперы «Юнона и Авось» композитора Алексея Рыбникова. В постановке участвуют ансамбль «Маркелловы голоса» и фолк-группа Street Fiddlers.

Сюжет спектакля основан на реальных событиях и посвящён любви русского путешественника, графа Николая Резанова, и дочери испанского колониста, Кончитты Аргуэльо. Эта история любви, переживаемая героями на фоне грандиозных исторических событий, навсегда запечатлелась в сердцах зрителей. «Я тебя никогда не увижу, я тебя никогда не забуду» — пронзительные строки, которые стали символом их чувств.

Участники концерта

  • Владислава Быковская, сопрано
  • Светлана Медведева, сопрано
  • Александр Калачев, бас
  • Алексей Ермолов, тенор
  • Дмитрий Белоглазов, вокал
  • Артур Ревенко, вокал
  • Савва Темнов, художественное слово, вокал
  • Константин Брюзгин, художественное слово, вокал
  • Анастасия Каравайская, синтезатор
  • Елена Поповская, орган

О рок-опере

«Юнона и Авось» — это не только музыкальный спектакль, но и настоящая философия любви, выразившаяся в творчестве Алексея Рыбникова и поэта Андрея Вознесенского. Премьера состоялась 9 июня 1981 года на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола, и с тех пор этот спектакль остаётся одним из самых востребованных в репертуаре театра.

Спектакль порадует поклонников рок-опер и любителей музыкальных интерпретаций исторических событий.

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В других городах
Ноябрь
11 ноября среда
19:00
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32
от 2800 ₽
17 ноября вторник
19:00
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32
от 2800 ₽

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