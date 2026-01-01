Аллилуйя любви

В Камерном зале Новосибирской филармонии пройдёт концерт-спектакль по мотивам рок-оперы «Юнона и Авось» композитора Алексея Рыбникова. В постановке участвуют ансамбль «Маркелловы голоса» и фолк-группа Street Fiddlers.
Сюжет спектакля основан на реальных событиях и посвящён любви русского путешественника, графа Николая Резанова, и дочери испанского колониста, Кончитты Аргуэльо. Эта история любви, переживаемая героями на фоне грандиозных исторических событий, навсегда запечатлелась в сердцах зрителей. «Я тебя никогда не увижу, я тебя никогда не забуду» — пронзительные строки, которые стали символом их чувств.
«Юнона и Авось» — это не только музыкальный спектакль, но и настоящая философия любви, выразившаяся в творчестве Алексея Рыбникова и поэта Андрея Вознесенского. Премьера состоялась 9 июня 1981 года на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола, и с тех пор этот спектакль остаётся одним из самых востребованных в репертуаре театра.
Спектакль порадует поклонников рок-опер и любителей музыкальных интерпретаций исторических событий.