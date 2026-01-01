Аллилуйя любви

Концерт-спектакль по мотивам рок-оперы «Юнона и Авось»

В Камерном зале Новосибирской филармонии пройдёт концерт-спектакль по мотивам рок-оперы «Юнона и Авось» композитора Алексея Рыбникова. В постановке участвуют ансамбль «Маркелловы голоса» и фолк-группа Street Fiddlers.

Сюжет спектакля основан на реальных событиях и посвящён любви русского путешественника, графа Николая Резанова, и дочери испанского колониста, Кончитты Аргуэльо. Эта история любви, переживаемая героями на фоне грандиозных исторических событий, навсегда запечатлелась в сердцах зрителей. «Я тебя никогда не увижу, я тебя никогда не забуду» — пронзительные строки, которые стали символом их чувств.

Участники концерта

Владислава Быковская, сопрано

Светлана Медведева, сопрано

Александр Калачев, бас

Алексей Ермолов, тенор

Дмитрий Белоглазов, вокал

Артур Ревенко, вокал

Савва Темнов, художественное слово, вокал

Константин Брюзгин, художественное слово, вокал

Анастасия Каравайская, синтезатор

Елена Поповская, орган

О рок-опере

«Юнона и Авось» — это не только музыкальный спектакль, но и настоящая философия любви, выразившаяся в творчестве Алексея Рыбникова и поэта Андрея Вознесенского. Премьера состоялась 9 июня 1981 года на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола, и с тех пор этот спектакль остаётся одним из самых востребованных в репертуаре театра.

Спектакль порадует поклонников рок-опер и любителей музыкальных интерпретаций исторических событий.