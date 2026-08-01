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Аллан Танненбаум: Studio 54 and Others. Нью-Йорк конца 1970-х
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Киноафиша Аллан Танненбаум: Studio 54 and Others. Нью-Йорк конца 1970-х

Аллан Танненбаум: Studio 54 and Others. Нью-Йорк конца 1970-х

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О выставке

Выставка «STUDIO 54 AND OTHERS» в KGallery Bookcafé

19 июля в новом KGallery Bookcafé на Яузской, 1/15с1 открылась уникальная выставка «STUDIO 54 AND OTHERS. Нью-Йорк конца 1970-х». Экспозиция посвящена легендарной клубной сцене Нью-Йорка и представит более 30 работ американского фотографа Аллана Танненбаума.

Фотографии, запечатлевшие эпоху

Аллан Танненбаум — один из главных хроникеров эпохи диско. Его работы переносят зрителей в яркое и динамичное время 1970-х, когда музыка, мода и ночная жизнь формировали новую культуру. Работая фотографом для газеты SoHo News, Танненбаум запечатлел самых ярких представителей этого времени, включая Энди Уорхола, Майкла Джексона и Шер.

Клуб Studio 54 — символ диско-эры

Центральное место в выставке занимает культовый клуб Studio 54, открывшийся в 1977 году. Создатели клуба, Стив Рубелл и Ян Шрагер, сделали его символом диско-эры. Попасть сюда мечтали все: за его дверями исчезали социальные границы, а суперзвезды танцевали рядом с обычными людьми, если в них была та самая искра.

Культурное наследие и современность

Клуб стал культурным феноменом, определившим лицо конца 1970-х. В его стенах звучали лучшие диджеи Нью-Йорка, а атмосфера абсолютной вседозволенности привлекала многих. Однако с течением времени беззаботный гедонизм уступил место страху перед наркотиками и эпидемией СПИДа, что изменило ночной Нью-Йорк навсегда.

Фотографии Танненбаума сохраняют дух той эпохи, которая оказала влияние на мировую поп-культуру. Выставка уже имела успех в Санкт-Петербурге в 2019 году, собрав тысячи зрителей. Теперь, впервые в Москве, она станет центральным событием открытия новых пространств KGallery Bookcafé и кабаре «ШУМ».

Купить билет на выставка Аллан Танненбаум: Studio 54 and Others. Нью-Йорк конца 1970-х

Помощь с билетами
Август
Сентябрь
16 августа воскресенье
09:00
K Gallery Bookcafé Москва, Яузская, 1/15, стр. 1
17 августа понедельник
09:00
K Gallery Bookcafé Москва, Яузская, 1/15, стр. 1
18 августа вторник
09:00
K Gallery Bookcafé Москва, Яузская, 1/15, стр. 1
19 августа среда
09:00
K Gallery Bookcafé Москва, Яузская, 1/15, стр. 1
20 августа четверг
09:00
K Gallery Bookcafé Москва, Яузская, 1/15, стр. 1
21 августа пятница
09:00
K Gallery Bookcafé Москва, Яузская, 1/15, стр. 1
22 августа суббота
09:00
K Gallery Bookcafé Москва, Яузская, 1/15, стр. 1
23 августа воскресенье
09:00
K Gallery Bookcafé Москва, Яузская, 1/15, стр. 1
24 августа понедельник
09:00
K Gallery Bookcafé Москва, Яузская, 1/15, стр. 1
25 августа вторник
09:00
K Gallery Bookcafé Москва, Яузская, 1/15, стр. 1
26 августа среда
09:00
K Gallery Bookcafé Москва, Яузская, 1/15, стр. 1
27 августа четверг
09:00
K Gallery Bookcafé Москва, Яузская, 1/15, стр. 1
28 августа пятница
09:00
K Gallery Bookcafé Москва, Яузская, 1/15, стр. 1
29 августа суббота
09:00
K Gallery Bookcafé Москва, Яузская, 1/15, стр. 1
30 августа воскресенье
09:00
K Gallery Bookcafé Москва, Яузская, 1/15, стр. 1
31 августа понедельник
09:00
K Gallery Bookcafé Москва, Яузская, 1/15, стр. 1
1 сентября вторник
09:00
K Gallery Bookcafé Москва, Яузская, 1/15, стр. 1

Фотографии

Аллан Танненбаум: Studio 54 and Others. Нью-Йорк конца 1970-х Аллан Танненбаум: Studio 54 and Others. Нью-Йорк конца 1970-х Аллан Танненбаум: Studio 54 and Others. Нью-Йорк конца 1970-х Аллан Танненбаум: Studio 54 and Others. Нью-Йорк конца 1970-х Аллан Танненбаум: Studio 54 and Others. Нью-Йорк конца 1970-х

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