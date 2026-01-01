Алла Туровская и Дмитрий Семенищев
12+
Продолжительность 120 минут
О концерте

Концерт Аллы Туровской и Дмитрия Семенищева в клубе Алексея Козлова

В клубе Алексея Козлова в Москве выступят яркая джазовая вокалистка и актриса театра Алла Туровская и талантливый контрабасист Дмитрий Семенищев. Алла известна своими альбомами «Songs & Stories», «Windows» и «The songs of Harry Warren», а также нестандартным подходом к джазу, боссанова, латино, соулу и фанку.

В рамках концерта зрителей ждет не только вокальное исполнение, но и выступление бэнда, который представит классический джаз, авторские композиции и знаменитые джазовые стандарты. Это шоу будет особенно интересно поклонникам джаза и латиноамериканской музыки.

Дуэт, который объединил разные стили

Алла Туровская и Дмитрий Семенищев объединяют свои таланты уже несколько лет. Их дуэт, изначально возникший как эксперимент, стал настоящим магнитом для поклонников. Музыканты не останавливаются на джазе — в их репертуаре можно услышать этно-фолк композиции, а также музыку таких артистов, как Майкл Джексон, Стинг и Синди Лопер.

С помощью эффектов, таких как луперы и процессоры, а также перкуссии и body-перкуссии, они создают неповторимые музыкальные повествования. Каждый концерт — это уникальный опыт, который оставляет незабываемые впечатления.

О музыкантах

Дмитрий Семенищев — контрабасист, композитор и автор YouTube-канала «Сектор джаза». Он также является лидером собственного проекта «Квартет Дмитрия Семенищева» и выпустил два альбома авторской музыки — «Songs & Stories» (2017) и «Windows» (2019).

Алла Туровская, в свою очередь, — вокалистка и актриса театра, а также автор песен и фронтвумен своего проекта «Alla Turovska Band». Ее яркий вокал, артистический подход к материалу и смелые эксперименты со смешением джазовых направлений делают каждое выступление уникальным.

Состав выступления

На сцене выступят: Алла Туровская (вокал, электроника) и Дмитрий Семенищев (контрабас, виолончель, электроника).

Июнь
9 июня вторник
20:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 1000 ₽

