The Beatles Days в Клубе Бутмана

Приглашаем всех любителей музыки на уникальное событие - The Beatles Days в джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге! Это вечер, посвященный легендарной ливерпульской четверке, который пройдет в атмосфере джазового звучания.

Музыка, которую вы любите

На сцене выступит Alla Turovska Band - квартет талантливых петербургских джазменов, которые представят свои интерпретации известных хитов The Beatles. Вы услышите такие легендарные песни, как "Hey Jude", "Let It Be" и "Come Together", в новом, необычном звучании, которое привнесет свежесть в классику.

Интересные факты о The Beatles

The Beatles — одна из самых влиятельных групп в истории музыки. Их альбомы разошлись тиражом более 600 миллионов копий по всему миру. В 1964 году они стали первыми музыкантами, чьи песни заняли все пять верхних позиций в американском чарте Billboard.

Не упустите возможность!

Не пропустите шанс насладиться живой музыкой в уютной атмосфере. Вечер обещает стать настоящим праздником для всех поклонников The Beatles и джаза! Убедитесь, что ваши места забронированы заранее.

Ждем вас в джаз-клубе Игоря Бутмана, где классика встречает джаз!