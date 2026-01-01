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Алла Рид
Киноафиша Алла Рид

Алла Рид

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт Аллы Рид в клубе Игоря Бутмана

Не упустите уникальную возможность увидеть исполнительницу еврейской музыки Аллу Рид в клубе Игоря Бутмана. Она продолжает традиции своих предков, привнося в свою музыку элементы джаза и фьюжн.

Творческое наследие

Алла Рид — правнучка известного кантора. В её репертуаре звучат народные песни на языке идиш, а также популярные восточные мелодии на иврите. Такой необычный стиль исполнения делает каждое выступление неповторимым.

Почему стоит посетить концерт?

На концерте Алла Рид соберет музыкальные традиции, которые бережно хранятся многими поколениями. Отличная аранжировка и замечательное исполнение в сочетании с харизмой артистки обязательно подарят зрителям незабываемые эмоции.

Не пропустите этот удивительный вечер музыки и культуры!

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