Не упустите уникальную возможность увидеть исполнительницу еврейской музыки Аллу Рид в клубе Игоря Бутмана. Она продолжает традиции своих предков, привнося в свою музыку элементы джаза и фьюжн.
Алла Рид — правнучка известного кантора. В её репертуаре звучат народные песни на языке идиш, а также популярные восточные мелодии на иврите. Такой необычный стиль исполнения делает каждое выступление неповторимым.
На концерте Алла Рид соберет музыкальные традиции, которые бережно хранятся многими поколениями. Отличная аранжировка и замечательное исполнение в сочетании с харизмой артистки обязательно подарят зрителям незабываемые эмоции.
Не пропустите этот удивительный вечер музыки и культуры!