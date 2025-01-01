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Билеты от 2000₽
Киноафиша Алла Рид

Алла Рид

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Любимые советские хиты в джаз-клубе Игоря Бунтмана в Москве

Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке приглашает вас на уникальное музыкальное событие! 7 ноября в клубе состоится премьера программы Аллы Рид, которая перенесет слушателей в атмосферу советской эпохи с её незабываемыми хитами, представленными в оригинальных джазовых аранжировках.

Что ожидать от программы?

Программа включает в себя популярные мелодии, которые знакомы каждому. Зрители смогут насладиться не только известными песнями, но и новым звучанием, которое подарит джазовая интерпретация.

Об исполнителе

Алла Рид — талантливая певица, обладающая уникальным голосом и харизмой, которая завоевала сердца многих поклонников. Её выступления отличаются эмоциональной насыщенностью и профессионализмом. Алла уже не раз радовала слушателей своими концертами, и этот вечер обещает стать одним из самых ярких событий осени.

Приходите на встречу с музыкой, которая объединяет поколения!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:30 от 2000 ₽

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