Любимые советские хиты в джаз-клубе Игоря Бунтмана в Москве

Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке приглашает вас на уникальное музыкальное событие! 7 ноября в клубе состоится премьера программы Аллы Рид, которая перенесет слушателей в атмосферу советской эпохи с её незабываемыми хитами, представленными в оригинальных джазовых аранжировках.

Что ожидать от программы?

Программа включает в себя популярные мелодии, которые знакомы каждому. Зрители смогут насладиться не только известными песнями, но и новым звучанием, которое подарит джазовая интерпретация.

Об исполнителе

Алла Рид — талантливая певица, обладающая уникальным голосом и харизмой, которая завоевала сердца многих поклонников. Её выступления отличаются эмоциональной насыщенностью и профессионализмом. Алла уже не раз радовала слушателей своими концертами, и этот вечер обещает стать одним из самых ярких событий осени.

Приходите на встречу с музыкой, которая объединяет поколения!