Алла Рид. Исповедь актрисы

Исповедь актрисы: новая программа Аллы Рид

Алла Рид представляет свою новую эксклюзивную программу «Исповедь актрисы». Это уникальный спектакль — искреннее признание в любви к великим актрисам и певицам, таким как Людмила Гурченко, Клавдия Шульженко, Лайза Минелли, Эдит Пиаф, Барбара Стрейзанд и Уитни Хьюстон.

На сцене Алла делится своей личной историей, рассказывая о тернистом пути к успеху. Зрители могут ожидать много эмоций: взлетов и падений, счастья и разочарования, любви и ненависти, а также титанического труда, который сопровождает каждое выступление. В прозе и стихах актриса создаёт глубокую атмосферу, поднимая темы любви, одиночества и веры в себя. Особое внимание уделяется силе любви к профессии.

О спектакле и его создателе

«Я всегда мечтала создать свой театр песни, где каждая музыкальная композиция — это отдельная история», — говорит Алла Рид. В этом проекте она вновь поёт песни, написанные специально для неё. Уникальный автор, композитор и драматург Алла Зохина сыграла судьбоносную роль в жизни Рид. Именно она написала такие хиты, как «Маленький мой мужчина» и «Плач матерей», которые были тепло приняты публикой.

Алла Зохина — выдающийся композитор, поэт и драматург, известная своим аншлаговым спектаклем «Люся. Признание в любви», посвященным Людмиле Гурченко. За свою карьеру она работала с множеством известных исполнителей, включая Владимира Трошиmsa, Валентину Толкунову и Галину Улетову, которые также исполняли её песни. Сегодня её творения продолжают звучать на сценах, включая знаменитую песню «Солдатским матерям», завоевавшую признание публики.

Участники премьеры

В рамках премьеры проекта зрителей ждёт встреча с талантливыми солистами театра «Градский Холл», а также приглашёнными артистами, среди которых:

Шарип Эмиль Кадыров

Евгений Гаранин

Не пропустите уникальную возможность увидеть событие, которому не хватает слов, но которое наполнено музыкой и эмоциями!