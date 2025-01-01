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Алла Рид & The Band
Киноафиша Алла Рид & The Band

Алла Рид & The Band

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Алла Рид и Золотые хиты Голливуда

Театральная сцена вновь готова к встрече с зрителями! В программе «Золотые хиты Голливуда» солистки театра Александра Градского, Аллы Рид, вас ждет незабываемое музыкальное путешествие по самым ярким и запоминающимся мелодиям из легендарных фильмов.

О программе

В этот вечер вы услышите популярные композиции, которые стали неотъемлемой частью мировой киноиндустрии. Алла Рид, обладая уникальным голосом и харизмой, подготовила для зрителей специальный репертуар, в который вошли как классические, так и современные хиты.

Интересные факты

  • Алла Рид – лауреат нескольких театральных премий, известная своими яркими выступлениями.
  • Программа включает в себя песни из известных фильмов, таких как «Звуки музыки», «Касабланка» и многих других.
  • В этом шоу зрители смогут не только насладиться музыкой, но и увидеть эффектные хореографические номера.

Не пропустите!

Спектакль состоится в одном из самых уютных театров города. Приглашаем вас окунуться в атмосферу Голливуда и насладиться волшебством музыки вместе с Аллой Рид. Билеты уже в продаже, не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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