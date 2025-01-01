Алла Рид & The Band

Театральная сцена вновь готова к встрече с зрителями! В программе «Золотые хиты Голливуда» солистки театра Александра Градского, Аллы Рид, вас ждет незабываемое музыкальное путешествие по самым ярким и запоминающимся мелодиям из легендарных фильмов.
В этот вечер вы услышите популярные композиции, которые стали неотъемлемой частью мировой киноиндустрии. Алла Рид, обладая уникальным голосом и харизмой, подготовила для зрителей специальный репертуар, в который вошли как классические, так и современные хиты.
Спектакль состоится в одном из самых уютных театров города. Приглашаем вас окунуться в атмосферу Голливуда и насладиться волшебством музыки вместе с Аллой Рид. Билеты уже в продаже, не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера!