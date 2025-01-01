Лекция Аллы Гербер в лектории «Прямая речь»

Алла Гербер — одна из тех уникальных личностей, чье влияние на культуру невозможно переоценить. Множество поколений узнавало о жизни и искусстве благодаря ее труда. Она считает себя кинопублицистом, а кинематограф для нее является способом познания жизни «здесь и сейчас». Недавно Алла Ефремовна выпустила новую книгу под названием «Застой. Перестройка. Кино», в которой собраны публикации, освещающие кинематограф советской и постсоветской эпохи.

Это событие — прекрасная возможность встретиться с легендарной Гербер. Как она сама говорит: «Писать о кино всегда было для меня лишь поводом сказать о жизни, потому что публицист во мне был превыше всего». В 60-х годах она писала статьи о культуре для знакового журнала «Юность», работала редактором на киностудии Горького и проводила лекции о кино по всей стране.

Алла Гербер общалась и дружила с выдающимися режиссерами и актерами, такими как Андрей Тарковский, Отар Иоселиани, Илья Авербах, Алексей Герман, Василий Ливанов, Лидия Шукшина и Инна Чурикова. Ее рассказы — это не просто воспоминания, а советы и уроки, которые помогают нам разобраться с прошлым и найти ответы на вопросы о настоящем и будущем.

О личности и деятельности Аллы Гербер

Алла Гербер — не только писатель и кинокритик, но и правозащитник, общественный деятель. Она является сопредседателем научно-просветительного центра «Холокост». Ее библиография включает такие книги, как «Один на один», «Беседы в мастерской», «Инна Чурикова. Судьба и тема», «Василий Ливанов», а также «А жизнь была прекрасная!» и многие другие.

Информация о мероприятии

Рекомендуемый возраст: 16+

Примерная продолжительность: 1 час 30 минут

Если у вас нет возможности посетить лекторий, вы сможете присоединиться к мероприятию онлайн.