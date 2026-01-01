Выставка в Новосибирском государственном художественном музее: мир Аллы Цыбиковой

Новосибирский государственный художественный музей анонсирует выставку, приуроченную к 75-летию со дня рождения знаменитой бурятской художницы Аллы Цыбиковой. Она одной из первых начала сочетать элементы западноевропейской живописи с этническими мотивами, создавая свой уникальный сказочный мир.

Творческий путь художницы

Алла Цыбикова (1951-1998) была заслуженным художником России и членом Союза художников РФ. Ее творческий диапазон был широк: Цыбикова работала как в станковой, так и в монументальной живописи, создавая театральные декорации и изделия декоративно-прикладного искусства.

Экспозиция выставки

В экспозиции представлено около 80 произведений: живописные и акварельные работы, аппликации и гобелены, которые перенесут зрителя в волшебный мир фантазий и видений художницы. Миниатюрные деревянные панно, известные как «дощечки», привлекут особое внимание. В этих небольших произведениях акварельные краски взаимодействуют с древесной текстурой, создавая волшебные образы: птицы с женскими лицами, ассоциирующиеся как с небесными девами-хатаи, так и с душами предков.

Уникальные экспонаты

В выставочных залах также размещены гобелены из конского волоса, аппликации из шелка и бронзовые скульптуры, выполненные другими бурятскими мастерами по рисункам художницы. Самым крупноформатным экспонатом является занавес из театра кукол «Ульгер», длина которого достигает 12 метров. На нем изображена работа Цыбиковой в технике аппликации с использованием шелка, бархата, бисера и тесьмы. Изображены две летящие среди облаков птицы с женскими лицами, в лапах которых находятся музыкальные инструменты, исполняющие волшебную мелодию.

Открытие мира искусства

Экспозиция в Новосибирском художественном музее демонстрирует искусство Аллы Цыбиковой как целостную вселенную, основанную на принципах внутренней гармонии. Это не просто набор отдельных произведений, а явление, пронизанное единой идеей красоты и совершенства. Произведения Цыбиковой хранятся не только в Новосибирском государственном художественном музее, но и в Государственном музее народов Востока в Москве, Музее Академии художеств, Иркутском областном художественном музее, а также в других известных учреждениях и частных коллекциях России и за рубежом.