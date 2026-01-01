Возрождение традиций: концерт Alkonost в Правда-баре

Старейшая фолк-метал группа России, легендарные Alkonost, вновь радует своих поклонников. Как Феникс, они возрождаются из пепла и продолжают восхищать своей красивой и мощной музыкой, завоевывая сердца как старых, так и новых фанатов.

Группа была основана в 1995 году и с тех пор успела выпустить множество альбомов и синглов, став символом фолк-метала в России. Их творчество сочетает элементы народной музыки и тяжелого звучания, что создает уникальную атмосферу на сцене.

Концерт в Правда-баре обещает быть ярким и запоминающимся. Поклонникам Alkonost представится возможность насладиться как старыми хитами, так и новыми композициями, которые отражают развитие музыкального стиля группы.

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