Погружение в мир огня с ALKONOST

Уже этой осенью легендарная группа ALKONOST, известная на отечественной фолк-метал сцене, порадует своих поклонников и всех любителей жанра особым подарком – новым альбомом «Дар Саламандры». Этот десятый полноформатный альбом станет настоящим событием для фанатов и музыкальных ценителей.

Тур по России

Группа ALKONOST отправится в тур по России, охватывающий регионы от Прикамья до Урала, включая такие культурные центры, как Москва и Санкт-Петербург. Это отличная возможность для зрителей увидеть живое выступление группы и насладиться их уникальным звучанием.

Погружение в атмосферу мифов

На концертах вы сможете окунуться в мир духов огня и услышать предания о том, как люди обретали силу и знания, призывая огонь на помощь. Каждый зритель станет частью этой волшебной атмосферы, и гарантируем, что вы не пожалеете о своем решении посетить это мероприятие!

Интересный факт

Группа ALKONOST, основанная в 1996 году, известна своим уникальным стилем, который сочетает элементы фолка и металла. Их тексты часто основаны на славянской мифологии, что делает их музыку не только мелодичной, но и насыщенной культурным содержанием.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого музыкального события и заглянуть в мир «Дара Саламандры»!