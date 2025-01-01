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Киноафиша Alkonost

Alkonost

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Погружение в мир огня с ALKONOST

Уже этой осенью легендарная группа ALKONOST, известная на отечественной фолк-метал сцене, порадует своих поклонников и всех любителей жанра особым подарком – новым альбомом «Дар Саламандры». Этот десятый полноформатный альбом станет настоящим событием для фанатов и музыкальных ценителей.

Тур по России

Группа ALKONOST отправится в тур по России, охватывающий регионы от Прикамья до Урала, включая такие культурные центры, как Москва и Санкт-Петербург. Это отличная возможность для зрителей увидеть живое выступление группы и насладиться их уникальным звучанием.

Погружение в атмосферу мифов

На концертах вы сможете окунуться в мир духов огня и услышать предания о том, как люди обретали силу и знания, призывая огонь на помощь. Каждый зритель станет частью этой волшебной атмосферы, и гарантируем, что вы не пожалеете о своем решении посетить это мероприятие!

Интересный факт

Группа ALKONOST, основанная в 1996 году, известна своим уникальным стилем, который сочетает элементы фолка и металла. Их тексты часто основаны на славянской мифологии, что делает их музыку не только мелодичной, но и насыщенной культурным содержанием.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого музыкального события и заглянуть в мир «Дара Саламандры»!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 17 октября
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
19:00 от 1500 ₽

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