Alizbar & Ann’Sannat
О концерте/спектакле

Осенний концерт Элизбара и коллектива «Ann’Sannat»

Alizbar и его музыкальный коллектив «Ann’Sannat» приглашают вас на большой осенний концерт, который состоится в самом сердце Москвы. Это мероприятие обещает погружение в волшебный мир кельтской арфы и этнической музыки, исполненной одними из лучших музыкантов-исследователей древней и современной аутентичной музыкальной культуры.

Волшебство звуков

В душе Элизбара звучит музыка балканских народных сказаний и древних кельтских легенд. Он, будучи виолончелистом по образованию, не ограничивается только этим инструментом, а осваивает новые этнические инструменты. В его исполнении вы услышите гитару, мандолину, окарину, варган, чаранго, бойран, уду и флейты. На концерте 17 октября коллектив выступит полным составом и исполнит лучшие из своих произведений.

Знакомьтесь с исполнителем

Элизбар (Эдуард Шухари) — композитор, арфотерапевт и исполнитель, чья музыка завораживает и вводит в медитативное состояние. Он владеет десятками инструментов, однако особое место в его сердце занимает кельтская арфа, которая служит ему проводником на пути самопознания и помогает исцелять людей. Элизбар также проводит сеансы арфотерапии и музыкальные семинары, делясь своим опытом и знаниями с аудиторией.

О коллективе «Ann’Sannat»

Элизбар — лидер группы «Ann’Sannat», которая исполняет ирландскую, балканскую и молдавскую народную музыку в оригинальных аранжировках, а также авторские композиции. Музыка группы сочетает в себе элементы традиционных мелодий и современного звучания, что делает каждый концерт уникальным.

Дополнительная информация

Возрастное ограничение: 12+

17 октября
Центральный Дом Литераторов Москва, Б.Никитская, 53
19:00 от 2000 ₽

