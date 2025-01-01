Спектакль Алисы в Стране чудес

Рок-музыкант в мире Льюисса Кэрролла

Погрузитесь в абсолютно абсурдную историю, где Музыкант попадает в Страну чудес, а куклы, Кэрролл и рок-н-ролл становятся его проводниками обратно в реальность. В роли Музыканта — талантливый певец, гитарист и автор песен Евгений Маргулис.

Путешествие в мир абсурда

Как оказаться в голове музыканта? Для этого нужно стать Алисой, поймать его на пороге сна и повести в кроличью нору! Это место, где «чем дальше, тем страньше», а дух свободы и хулиганства витает в воздухе.

Музыкант Евгений Маргулис, то ли во сне, то ли наяву, оказывается в странном мире персонажей Кэрролла. Здесь они действуют по законам сна и ведут себя совсем не так, как в знакомой сказке. Как именно? Это покажет время, если его не убить. Но в финале, благодаря музыке, дружбе и любви, обязательно найдётся выход из этой норы!

Творческий эксперимент режиссера и художника

Соавторы Борис Константинов и Виктор Антонов всегда открыты экспериментам. На этот раз режиссёр и художник решили отправиться в музыкальное путешествие, зарядившись энергией рок-н-ролла и вдохновившись произведениями Кэрролла. И вот, встречайте: «Алисы» уже с нами!

Живая музыка на сцене

На протяжении всего спектакля звучит живая музыка в исполнении композитора Геннадия Лаврентьева, создавая атмосферу, которая подчеркивает абсурд и волшебство происходящего. Этот спектакль станет уникальным опытом, полным музыкального вдохновения и увлекательных приключений в мире Кэрролла!

Спектакль рекомендован строго для детей от 12 лет.