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Алисы в Стране чудес
Билеты от 600₽
Киноафиша Алисы в Стране чудес

Спектакль Алисы в Стране чудес

Постановка
Театр кукол им. Образцова 12+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Рок-музыкант в мире Льюисса Кэрролла

Погрузитесь в абсолютно абсурдную историю, где Музыкант попадает в Страну чудес, а куклы, Кэрролл и рок-н-ролл становятся его проводниками обратно в реальность. В роли Музыканта — талантливый певец, гитарист и автор песен Евгений Маргулис.

Путешествие в мир абсурда

Как оказаться в голове музыканта? Для этого нужно стать Алисой, поймать его на пороге сна и повести в кроличью нору! Это место, где «чем дальше, тем страньше», а дух свободы и хулиганства витает в воздухе.

Музыкант Евгений Маргулис, то ли во сне, то ли наяву, оказывается в странном мире персонажей Кэрролла. Здесь они действуют по законам сна и ведут себя совсем не так, как в знакомой сказке. Как именно? Это покажет время, если его не убить. Но в финале, благодаря музыке, дружбе и любви, обязательно найдётся выход из этой норы!

Творческий эксперимент режиссера и художника

Соавторы Борис Константинов и Виктор Антонов всегда открыты экспериментам. На этот раз режиссёр и художник решили отправиться в музыкальное путешествие, зарядившись энергией рок-н-ролла и вдохновившись произведениями Кэрролла. И вот, встречайте: «Алисы» уже с нами!

Живая музыка на сцене

На протяжении всего спектакля звучит живая музыка в исполнении композитора Геннадия Лаврентьева, создавая атмосферу, которая подчеркивает абсурд и волшебство происходящего. Этот спектакль станет уникальным опытом, полным музыкального вдохновения и увлекательных приключений в мире Кэрролла!

Спектакль рекомендован строго для детей от 12 лет. 

Режиссер
Борис Константинов
В ролях
Евгений Маргулис

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 октября
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
19:30 от 600 ₽

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