Концерт Алисы Вокс в баре Дуглас

Алиса Вокс, талантливая певица и экс-солистка группы «Ленинград», приглашает вас на уникальный концерт в баре Дуглас. С 2012 года она покоряла сердца зрителей с помощью мощного голоса и харизмы, но в марте 2016 года объявила о начале новой главы в своей карьере.

Путь к успеху

Алиса Вокс пришла в «Ленинград» на смену Юлии Коган и быстро завоевала популярность. Самым известным хитом с её участием стал «Экспонат» из песни «На лабутенах», который в 2016 году стал настоящим вирусным хитом.

Сольная карьера

После ухода из группы Алиса начала сольный проект под именем Alisa Vox. Её дебютный альбом состоял из кавер-версий песен украинской группы «Скрябін». Это был смелый шаг, который продемонстрировал её уникальный стиль и творческий потенциал.

Ожидайте незабываемое шоу

Концерт в баре Дуглас обещает стать незабываемым событием. Алиса исполнит как свои новые работы, так и популярные хиты из своей музыкальной карьеры. Не упустите возможность увидеть её вживую и насладиться живым исполнением!

Апрель
11 апреля суббота
19:00
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
от 1500 ₽

