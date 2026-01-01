Алиса в Зазеркалье

Сказочный концерт с оркестром

Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга приглашает на концерт абонемента «Сказки с оркестром». Основой программы станет продолжение приключений Алисы в стране Зазеркалье, где все происходит наоборот.

Зрители смогут насладиться волшебной музыкальной сказкой, которую представит оркестр 1703 под руководством Георгия Федорова. В роли Анастасии Лазаревой выступит актриса, воплотившая образ Алисы, которая вместе с детьми и их родителями отправится в захватывающее музыкальное приключение.

Музыкальное сопровождение

Концерт включает в себя два отделения, основанных на книге Льюиса Кэрролла, и исполненных на музыку Георгия Федорова. Это уникальная возможность для детей среднего школьного возраста познакомиться с классической музыкой, а также с непревзойденной сказкой о приключениях Алисы.

Целевая аудитория

Слушателей ждёт завораживающее представление, полное увлекательных событий, где поступки, слова и мысли перевернуты с ног на голову. Концерт предназначен для юных гостей и их родителей, что делает его отличным выбором для семейного досуга.

Оркестр 1703

Художественный руководитель: Георгий Федоров.

Художественное слово: актриса Анастасия Лазарева.