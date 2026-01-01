Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Алиса в Зазеркалье
Киноафиша Алиса в Зазеркалье

Алиса в Зазеркалье

6+
Возраст 6+

О концерте

Сказочный концерт с оркестром

Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга приглашает на концерт абонемента «Сказки с оркестром». Основой программы станет продолжение приключений Алисы в стране Зазеркалье, где все происходит наоборот.

Зрители смогут насладиться волшебной музыкальной сказкой, которую представит оркестр 1703 под руководством Георгия Федорова. В роли Анастасии Лазаревой выступит актриса, воплотившая образ Алисы, которая вместе с детьми и их родителями отправится в захватывающее музыкальное приключение.

Музыкальное сопровождение

Концерт включает в себя два отделения, основанных на книге Льюиса Кэрролла, и исполненных на музыку Георгия Федорова. Это уникальная возможность для детей среднего школьного возраста познакомиться с классической музыкой, а также с непревзойденной сказкой о приключениях Алисы.

Целевая аудитория

Слушателей ждёт завораживающее представление, полное увлекательных событий, где поступки, слова и мысли перевернуты с ног на голову. Концерт предназначен для юных гостей и их родителей, что делает его отличным выбором для семейного досуга.

Оркестр 1703

Художественный руководитель: Георгий Федоров.

Художественное слово: актриса Анастасия Лазарева.

Купить билет на концерт Алиса в Зазеркалье

Помощь с билетами
В других городах
Март
15 марта воскресенье
15:00
Капелла Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 20
от 500 ₽

В ближайшие дни

Орган при свечах
6+
Классическая музыка
Орган при свечах
19 марта в 21:30 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 599 ₽
Шедевры для фортепиано с оркестром
6+
Классическая музыка
Шедевры для фортепиано с оркестром
10 апреля в 19:00 Дворец Белосельских-Белозерских
от 1300 ₽
РЭ.ПРЭСА
16+
Хип-хоп
РЭ.ПРЭСА
24 апреля в 20:00 Ритмы
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше