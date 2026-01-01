Спектакль Алиса в Зазеркалье

Опера по мотивам Льюса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье»

Детский музыкальный театр «Зазеркалье» презентует уникальную оперу «Алиса в Зазеркалье», основанную на знаменитом произведении Льюиса Кэрролла. За созданием театра стоит Александр Петров, вдохнувший жизнь в этот чудесный мир.

Спектакль выполнен в формате одиннадцати шахматных ходов, и это придаёт ему особую динамику и интригу. Он будет интересен как детям, так и взрослым, создавая атмосферу юмора и абсурда, так любимого в творчестве Кэрролла.

Откройте для себя волшебный и таинственный мир Зазеркалья, заглянув вместе с Алисон в мир, где привычное становится непривычным. Здесь логика пересекается с абсурдом, а фантастика – с реальностью. Каждый шаг — это потенциальное открытие нового взгляда на привычные вещи.

Не упустите возможность провести пару часов в этом «чудесатой» и «любопытственной» опере в театре «Зазеркалье». Это приглашение на встречу с невероятным и необычным миром, где здравый смысл можно немного отложить в сторону, чтобы увидеть жизнь с нового ракурса!