Алиса в Зазеркалье
Киноафиша Алиса в Зазеркалье

Спектакль Алиса в Зазеркалье

Постановка
Зазеркалье 6+
Продолжительность 120 минут
Возраст 6+

О спектакле

Опера по мотивам Льюса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье»

Детский музыкальный театр «Зазеркалье» презентует уникальную оперу «Алиса в Зазеркалье», основанную на знаменитом произведении Льюиса Кэрролла. За созданием театра стоит Александр Петров, вдохнувший жизнь в этот чудесный мир.

Спектакль выполнен в формате одиннадцати шахматных ходов, и это придаёт ему особую динамику и интригу. Он будет интересен как детям, так и взрослым, создавая атмосферу юмора и абсурда, так любимого в творчестве Кэрролла.

Откройте для себя волшебный и таинственный мир Зазеркалья, заглянув вместе с Алисон в мир, где привычное становится непривычным. Здесь логика пересекается с абсурдом, а фантастика – с реальностью. Каждый шаг — это потенциальное открытие нового взгляда на привычные вещи.

Не упустите возможность провести пару часов в этом «чудесатой» и «любопытственной» опере в театре «Зазеркалье». Это приглашение на встречу с невероятным и необычным миром, где здравый смысл можно немного отложить в сторону, чтобы увидеть жизнь с нового ракурса!

Купить билет на спектакль Алиса в Зазеркалье

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
4 апреля суббота
12:00
Зазеркалье Санкт-Петербург, Рубинштейна, 13
от 800 ₽

Фотографии

Алиса в Зазеркалье Алиса в Зазеркалье Алиса в Зазеркалье Алиса в Зазеркалье Алиса в Зазеркалье Алиса в Зазеркалье Алиса в Зазеркалье

В ближайшие дни

Записки юного врача
16+
Моноспектакль
Записки юного врача
3 апреля в 19:00 Мастерская
от 1800 ₽
Прогулка по Михайловскому театру
6+
Иммерсивный
Прогулка по Михайловскому театру
31 мая в 16:00 Михайловский театр
Билеты
Бедные люди
16+
Драма
Бедные люди
4 марта в 19:00 Театр юных зрителей им. Брянцева
от 1100 ₽
