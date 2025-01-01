Спекаткль для детей в Мастерской Петра Фоменко

В «Мастерской Петра Фоменко» представляют спектакль «Алиса в Зазеркалье», созданный режиссёром Иваном Поповски по произведению знаменитого Льюиса Кэрролла. Эта постановка рассказывает о приключениях семилетней Алисы, которая попадает в мир Зазеркалья, организованный как огромная шахматная доска. Алиса проходит через восемь клеточек, встречая разнообразных персонажей и события, пока не становится королевой.

Спектакль оформлен с помощью видеопроекций и декораций, в которые гармонично вписываются элементы шахматной доски. Яркие костюмы добавляют волшебства. Постановка будет интересной как детям, так и взрослым, ценящим современные театральные технологии и волшебные сказки для всей семьи.

Почему стоит обратить на него внимание?

«Алиса в Зазеркалье» — это первая детская постановка в «Мастерской Петра Фоменко». Выбор Кэрролла как исходного материала не случаен. Его сказки полны парадоксов, загадок и неожиданных смыслов, которые давно стали классикой детской литературы. Стиль театра в сочетании с воображением английского автора открывает широкие возможности для визуальных решений и творческого подхода.

В отличие от многих инсценировок, объединяющих «Страну Чудес» и «Зазеркалье», команда постановки сосредоточилась на более сложной и строгой «шахматной» истории. В сценическом исполнении можно встретить знакомых персонажей, таких как Белый Кролик и Черепаха Квази, которые подчиняются законам нового мира.

Спектакль пропитан духом детства: это мир ярких и забавных бессмыслиц, готовый к удивительным метаморфозам.

Важно знать родителям

Спектакль «Алиса в Зазеркалье» предназначен для детей и взрослых старше 7 лет. Дети младше 14 лет допускаются только в сопровождении родителей или других совершеннолетних. У всех зрителей, включая детей и взрослых, должны быть индивидуальные билеты. Учтите, что ребёнок старше семи лет «на ручках» может мешать другим зрителям.

Создатели спектакля