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Алиса в Зазеркалье
Билеты от 900₽
Киноафиша Алиса в Зазеркалье

Спектакль Алиса в Зазеркалье

Постановка
Вернадского 13 6+
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Алиса в Зазеркалье»: о любви и открытом сердце для всей семьи

Приглашаем вас на удивительное театральное представление, основанное на классической истории о приключениях Алисы. В нашем спектакле «Алиса в Зазеркалье» вы увидите, как правильная и скромная девочка оказывается в таинственной стране, напоминающей шахматную доску, где все не так, как кажется.

Сюжет

Алиса попадает в «неправильное» Зазеркалье, где правила игры кажутся запутанными. Чтобы вернуться домой, ей предстоит пройти путь от простой пешки до могущественной Королевы. Но как же сложно выиграть партию, опираясь только на логику!

Секрет успеха

Алиса открывает свое сердце и учится любить необычных жителей этой чудесной страны. Именно через любовь и понимание она обретает истинную силу. На протяжении спектакля зрители станут свидетелями ее удивительной трансформации и смогут задаться вопросом: что значит быть настоящей Королевой?

Интересные факты

  • Спектакль вдохновлен произведениями Льюиса Кэрролла, который написал «Алису в Стране чудес» и «Алису в Зазеркалье» в XIX веке.
  • В спектакле используются уникальные костюмы и декорации, создающие атмосферу волшебства и загадки.
  • Музыкальное сопровождение добавляет эмоциональности и глубины происходящему на сцене.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного путешествия! Приходите с друзьями и семьей, чтобы вместе ощутить магию театра и узнать, какие тайны скрывает Зазеркалье.

Режиссер
Елена Громова
В ролях
Дина Запорникова
Надежда Карпухина
Евгения Войцеховская
Игорь Карлов
Александр Юшин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 октября
Вернадского 13 Москва, просп. Вернадского, 13
12:00 от 900 ₽ 16:00 от 900 ₽

Фотографии

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Сертификат
16 сентября в 12:00 Театр им. Булгакова
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