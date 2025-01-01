Меню
Алиса в Зазеркалье на льду
Киноафиша Алиса в Зазеркалье на льду

Спектакль Алиса в Зазеркалье на льду

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Магический спектакль на льду в Самаре

«Алиса в зазеркалье на льду» — это знакомая сказка об удивительном и ярком мире, полном забавных бессмыслиц и веселых пустяков. Однако в этом спектакле от продюсерского центра ICE VISION история раскрывается в новом формате ледового шоу!

Грандиозное ледовое шоу

Профессиональные фигуристы исполняют сложнейшие элементы фигурного катания и циркового искусства, представляя любимых героев. Технологии спецэффектов, такие как видео-проекция, генераторы дыма и света, создают атмосферу полной реальности, перенесут вас в самую гущу событий.

Захватывающие приключения Алисы

Теперь Алисе, которая уже взрослеет, предстоит встретиться с новыми вызовами. Впереди её ждет выпускной бал, и на вопрос «Кем ты хочешь стать?» она все еще уверенно отвечает: «Белой Королевой!». Однако недоброжелательные одноклассники ставят под сомнение её мечты, и теперь Алиса теряется в своих мыслях о настоящем и будущем.

Случайно оказавшись перед волшебным зеркалом, Алиса вновь попадает в страну чудес. Но здесь все иначе! Картины общаются, а шахматные фигуры оживают. Дороги расчерчены на клеточки, и Алисе предстоит пройти через опасности и трудности, чтобы спасти волшебную страну от разрушения.

Теперь зазеркальем правит страшная Черная Королева. Старые знакомые — Безумный Шляпник, мышка Соня, Чеширский кот и Мартовский заяц — вновь встречают Алису. Но кто поможет ей справиться с этой задачей? Возможно, это будет принц — черный или белый? И на чьей стороне окажется сама Алиса? Ждет ли её корона, или всё это — лишь глупый сон?

Не пропустите уникальное шоу!

«Алиса в зазеркалье на льду» — это не просто спектакль, а настоящее волшебное приключение, которое приглашает зрителей в мир чудес и сказок. Позвольте себе окунуться в эту увлекательную историю, полную загадок и неожиданных поворотов!

Январь
3 января суббота
12:00
СКК «Дворец спорта им. Владимира Высоцкого» Самара, Молодогвардейская, 222
от 1000 ₽
15:00
СКК «Дворец спорта им. Владимира Высоцкого» Самара, Молодогвардейская, 222
от 1000 ₽

