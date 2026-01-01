Спектакль Алиса в стране музыки

Музыкальный спектакль по мотивам "Алисы в стране чудес"

Классическая музыка, театральное представление и песочная анимация сольются воедино в волшебном концерте, вдохновленном произведением Льюиса Кэрролла. Мы приглашаем вас насладиться незабываемым приключением, полным чудес и удивительных историй.

О спектакле

Зрители смогут узнать, что не всё является таким, каким кажется на первый взгляд. Концерт даст возможность заглянуть в удивительный мир Алисы, где будут раскрыты тайны её приключений. Мы также узнаем о многогранной личности Льюиса Кэрролла — писателя, математика и философа.

Музыкальная программа

В программе концерта прозвучат:

Берлиоз — Вальс ("Бал") из "Фантастической симфонии"

Гайдн — Симфония № 101 "Часы" (II часть)

Гендель — Alla Hornpipe из Сюиты № 2 "Музыка на воде"

Мендельсон — Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (фрагмент)

Мендельсон — Симфония № 3 "Шотландская" (II часть)

Моцарт — Адажио для кларнета и бассетгорнов, KV 580а

Исполнители

Концерт ведет Марина Принц. Уральский академический филармонический оркестр под руководством художественного руководителя и главного дирижёра Дмитрия Лисса. Качественное музыкальное сопровождение обеспечивают талантливые исполнители: Елена Эндеберя на фортепиано и Константин Останин на английском рожке, а мастер песочной анимации Андрей Казанцев добавит визуальный шарм к представлению.

Что вас ждет?

Готовьтесь к незабываемым моментам — проплывем по Темзе с королем Георгом I и узнаем о том, чему юный Моцарт учился в Лондоне. Мы выясним, какое отношение английский рожок имеет к Англии, и заглянем в пространство времени, чтобы обдумать, как выглядели английские часы, по которым сверял время Мендельсон, путешествуя по Шотландии.

Не упустите шанс стать частью этого музикального и визуального приключения, полное чудес и магии классической музыки!