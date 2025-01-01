Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
К сожалению, постер отсутствует
Билеты от 1000₽
Киноафиша Алиса в Стране чудес

Спектакль Алиса в Стране чудес

Постановка
Театр музыки и драмы Стаса Намина 6+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Мюзикл-путешествие в мир фантазий Льюиса Кэрролла

Давным-давно, более 150 лет назад, великий поэт и математик Чарльз Лютвидж Доджсон создал удивительную сказку о девочке Алисе. Она, следуя за загадочным Белым кроликом, попадает в невообразимый мир — Страну чудес, населённую необычными персонажами, которые живут по своим правилам. Здесь всё перевернуто с ног на голову, и именно в этом кроется магия!

Погружение в волшебство

Сказка о Алисе — это не просто приключение, а целое путешествие в мир, где возможно всё. Зрители смогут встретиться с Чеширским котом, Безумным шляпником, Мартовским зайцем и Синей гусеницей. Каждый из них готов поделиться своими уникальными и головокружительными историями.

Литературная основа и музыкальное сопровождение

Мюзикл основан на знаменитом произведении «Alice in Wonderland» Льюиса Кэрролла. А музыкальное оформление включает в себя песни Владимира Высоцкого, что придаёт спектаклю особый колорит и эмоциональную насыщенность.

Почему стоит посетить?

Этот мюзикл — отличный способ не только развлечься, но и задуматься о жизни и её необычных поворотах. Он станет настоящим подарком для зрителей всех возрастов, ведь в нем есть место как для детской беззаботности, так и для глубоких размышлений. Не упустите возможность стать частью этого удивительного мира!

Режиссер
Вера Зудина
В ролях
Олеся Левина
Ольга Пономарева
Иван Федоров
Андрей Шугов
Николай Новопашин

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 октября
Театр музыки и драмы Стаса Намина Москва, Крымский Вал, 9, стр. 33, парк Горького
12:00 от 1000 ₽ 16:00 от 1000 ₽

Фотографии

Алиса в Стране чудес Алиса в Стране чудес Алиса в Стране чудес Алиса в Стране чудес Алиса в Стране чудес Алиса в Стране чудес

В ближайшие дни

Шум города
6+
Современный танец
Шум города
25 октября в 20:00 Театральный центр «На Плющихе»
от 1200 ₽
Бесприданница
12+
Премьера Драма
Бесприданница
26 августа в 20:00 Событие
от 400 ₽
Теща с сюрпризом!
16+
Комедия
Теща с сюрпризом!
18 сентября в 19:30 ДК ВДНХ
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше