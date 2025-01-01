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Алиса в Стране чудес
Билеты от 1100₽
Киноафиша Алиса в Стране чудес

Спектакль Алиса в Стране чудес

Постановка
Детский театр «А-Я» 6+
Режиссер Владимир Гончарук
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 6+
Билеты от 1100₽

О концерте/спектакле

Музыкальная сказка по мотивам повести Льюиса Кэрролла

Это музыкальное путешествие в странный мир, где всё возможно: вырасти, съев пирожок, утонуть в луже из собственных слез, высушиться, бегая по кругу, бесконечно пить чай, чтобы убить время, а потом просто проснуться…

Чудеса с участием всех знакомых героев
В спектакле маленькая Алиса встречает таких персонажей, как Королева, Валет, Мартовский заяц, Шляпник, Чеширский кот и Белый кролик. Все эти персонажи играют два актера, и зрители начинают подозревать, что это — мама и папа Алисы, рассказывающие ей на ночь чудесные истории.

Чудеса в маленьком зале
Все волшебства и превращения происходят в маленьком зале, и зрителям кажется, что они сами становятся участниками этой необыкновенной истории.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 августа
Детский театр «А-Я» Москва, Петровский пер., 5, стр. 9
17:00 от 1100 ₽

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