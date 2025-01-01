Спектакль Алиса в Стране чудес

Музыкальная сказка по мотивам повести Льюиса Кэрролла

Это музыкальное путешествие в странный мир, где всё возможно: вырасти, съев пирожок, утонуть в луже из собственных слез, высушиться, бегая по кругу, бесконечно пить чай, чтобы убить время, а потом просто проснуться…

Чудеса с участием всех знакомых героев

В спектакле маленькая Алиса встречает таких персонажей, как Королева, Валет, Мартовский заяц, Шляпник, Чеширский кот и Белый кролик. Все эти персонажи играют два актера, и зрители начинают подозревать, что это — мама и папа Алисы, рассказывающие ей на ночь чудесные истории.

Чудеса в маленьком зале

Все волшебства и превращения происходят в маленьком зале, и зрителям кажется, что они сами становятся участниками этой необыкновенной истории.