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Алиса в Стране чудес
Билеты от 500₽
Киноафиша Алиса в Стране чудес

Спектакль Алиса в Стране чудес

6+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Авторская музыкальная интерпретация знаменитой повести Льюиса Кэрролла

Мюзикл в исполнении артистов Фольклорного центра «Москва» представляет собой авторскую интерпретацию знаменитой сказочной повести Льюиса Кэрролла. Это не просто адаптация знакомого сюжета, а оригинальное и увлекательное представление, где многие события и персонажи могут удивить зрителей неожиданными поворотами и смыслами.

Нестандартная версия известной сказки
В отличие от традиционных версий, в мюзикле не будет прямого пересказа текста Кэрролла. Вместо этого вас ждет нестандартная версия с глубокими философскими вопросами, первой любовью и множеством скрытых смыслов.

Загадки и приключения Алисы
Алиса оказывается в мире, где вещи часто бывают не такими, как кажутся на первый взгляд. Мюзикл представляет собой волнующий сон главной героини, наполненный загадками и приключениями. Главная героиня сталкивается с множеством испытаний, включая борьбу с мстительной Красной Королевой. Вопрос в том, сможет ли она найти путь домой и проснуться, преодолев все трудности.

Захватывающая музыка и яркие костюмы
Мюзикл предлагает зрителям не только захватывающее повествование, но и великолепную музыку, исполненную профессиональными артистами, а также яркие костюмы и современные театральные средства, которые делают спектакль визуально захватывающим.

Глеб Матвейчук — музыкальный продюсер
Музыкальный продюсер и композитор Глеб Матвейчук, чья работа была отмечена множеством престижных наград, привнес в спектакль яркие мелодии и музыкальные композиции, которые делают его еще более запоминающимся.

Волшебное путешествие для всей семьи
«Алиса в стране чудес» — это волшебное путешествие в мир фантазии и приключений с любимыми персонажами, которое не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых.

 

Режиссер
Глеб Матвейчук
В ролях
Агата Вавилова
Ярослав Баярунас
Юлия Довганишина
Теона Дольникова
Александра Каспарова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Фольклорный центр «Москва» Москва, Барклая, 9
17:00 от 500 ₽
11 октября
Фольклорный центр «Москва» Москва, Барклая, 9
17:00 от 500 ₽
26 октября
Фольклорный центр «Москва» Москва, Барклая, 9
17:00 от 500 ₽

Фотографии

Алиса в Стране чудес Алиса в Стране чудес Алиса в Стране чудес Алиса в Стране чудес Алиса в Стране чудес Алиса в Стране чудес Алиса в Стране чудес Алиса в Стране чудес Алиса в Стране чудес

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