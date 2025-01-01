Спектакль Алиса в Стране чудес

Цирк Чудес приглашает в удивительное путешествие по сказочному миру Льюиса Кэрролла! На этот раз зрители смогут окунуться в атмосферу любимой истории о девочке Алисе, которая отправляется навстречу чудесам и загадкам.
Что вас ждёт?
Постановка «Алиса в стране чудес» сочетает в себе все элементы идеального детского спектакля:
Зачем смотреть?
Наше шоу развивает воображение и учит верить в себя, а также пробуждает интерес к классической литературе и фантастическим сюжетам. Зрители смогут на время забыть о реальности и попасть в мир, где возможно всё!
Добро пожаловать на чаепитие с Безумным Шляпником!
Скорее занимайте места в зрительном зале и готовьтесь к встрече с чудесами — Цирк Чудес ждёт всех, кто готов отправиться в волшебное путешествие вместе с Алисой и её друзьями!