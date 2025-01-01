Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
К сожалению, постер отсутствует
Билеты от 1300₽
Киноафиша Алиса в Стране чудес

Спектакль Алиса в Стране чудес

0+
Продолжительность 2 часа
Возраст 0+
Билеты от 1300₽

О концерте/спектакле

Цирковое шоу по мотивам сказки Льюиса Кэролла

Цирк Чудес приглашает в удивительное путешествие по сказочному миру Льюиса Кэрролла! На этот раз зрители смогут окунуться в атмосферу любимой истории о девочке Алисе, которая отправляется навстречу чудесам и загадкам.

Что вас ждёт?

Постановка «Алиса в стране чудес» сочетает в себе все элементы идеального детского спектакля:

  • Сказочные персонажи и яркие образы — на сцене оживут всеми любимые герои: любопытная Алиса, озорной Белый Кролик, загадочный Чеширский Кот и, конечно, Безумный Шляпник.
  • Захватывающие цирковые номера — в шоу задействованы новые авторские номера, которые удивят и детей, и взрослых.
  • Потрясающий живой вокал и лазерное шоу — волшебная атмосфера дополняется красивыми песнями, которые звучат прямо со сцены, и эффектными световыми спецэффектами.
  • Большая интерактивная программа — зрители не только увидят захватывающее представление, но и смогут сами стать частью сказки, участвуя в танцах и весёлых играх с Белым Кроликом и другими персонажами.

Зачем смотреть?

Наше шоу развивает воображение и учит верить в себя, а также пробуждает интерес к классической литературе и фантастическим сюжетам. Зрители смогут на время забыть о реальности и попасть в мир, где возможно всё!

Добро пожаловать на чаепитие с Безумным Шляпником!

Скорее занимайте места в зрительном зале и готовьтесь к встрече с чудесами — Цирк Чудес ждёт всех, кто готов отправиться в волшебное путешествие вместе с Алисой и её друзьями!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
ДК «Нагорный» Москва, Электролитный пр., 3, корп. 1
17:00 от 1300 ₽
18 октября
КЦ «Салют» Москва, Свободы, 37
12:00 от 1300 ₽
25 октября
КЦ «Зодчие» Москва, Партизанская, 23
14:00 от 1300 ₽
8 ноября
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
11:00 от 1300 ₽
9 ноября
ДК «Нагорный» Москва, Электролитный пр., 3, корп. 1
17:00 от 1300 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 ноября
Дом молодежи Санкт-Петербург, Новоизмайловский просп., 48
15:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

Свидание с собой
16+
Перформанс
Свидание с собой
16 августа в 19:30 Пространство Camera
от 9000 ₽
Петя и волк
0+
Детский
Петя и волк
12 октября в 13:00 Театр им. Ермоловой
от 400 ₽
Винни Пух и все-все-все
0+
Детский Кукольный
Винни Пух и все-все-все
6 сентября в 12:00 Театр детской книги «Волшебная лампа»
от 2000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше