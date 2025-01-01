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Алиса в Стране чудес
Киноафиша Алиса в Стране чудес

Спектакль Алиса в Стране чудес

6+
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальный спектакль по сказе Кэролла для детей и взрослых

Этот красочный костюмный музыкальный спектакль переносит зрителей в мир удивительных приключений Алисы, где каждый уголок наполнен весельем и песнями. Все дети мечтают оказаться в волшебной стране, где скуке нет места, а фантазии оживают.

Алиса и её необычные друзья

Алиса – девочка с богатым воображением, которая, стараясь сбежать от скучных уроков, постоянно попадает в невероятные приключения. В этом удивительном мире она встречает Белого Кролика, эксцентричного Шляпника, Мартовского Зайца, Соню и, конечно же, Чеширского Кота, появляющегося из ниоткуда с загадочной улыбкой. Каждая встреча с этими персонажами преподносит Алисе важные уроки о дружбе, времени и взрослении.

Уроки Страны чудес

Алиса проходит своеобразный «квест» по миру чудес, отвечая на вопросы, которые помогают ей двигаться вперёд. Почему важно учиться? Можно ли предавать друзей? Как распоряжаться временем? И что значит быть взрослым? В этих уроках заключены мудрые послания, которые раскроются для маленьких зрителей и заставят задуматься взрослых.

Шахматная доска жизни

Спектакль, словно шахматная партия, учит важным жизненным истинам. Вместе с Алисой зрители пройдут по всей шахматной доске приключений, где откроют для себя простую, но важную истину: добро не всегда белое, а черное – не всегда означает зло.

Режиссер
Наталья Индейкина
В ролях
Александра Кузнецова
Валентина Коровникова
Александр Муравицкий
Олег Коробкин
Александр Чернышев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 сентября
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
12:00 от 500 ₽

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