Спектакль Алиса в Стране чудес

Музыкальный спектакль по сказе Кэролла для детей и взрослых

Этот красочный костюмный музыкальный спектакль переносит зрителей в мир удивительных приключений Алисы, где каждый уголок наполнен весельем и песнями. Все дети мечтают оказаться в волшебной стране, где скуке нет места, а фантазии оживают.

Алиса и её необычные друзья

Алиса – девочка с богатым воображением, которая, стараясь сбежать от скучных уроков, постоянно попадает в невероятные приключения. В этом удивительном мире она встречает Белого Кролика, эксцентричного Шляпника, Мартовского Зайца, Соню и, конечно же, Чеширского Кота, появляющегося из ниоткуда с загадочной улыбкой. Каждая встреча с этими персонажами преподносит Алисе важные уроки о дружбе, времени и взрослении.

Уроки Страны чудес

Алиса проходит своеобразный «квест» по миру чудес, отвечая на вопросы, которые помогают ей двигаться вперёд. Почему важно учиться? Можно ли предавать друзей? Как распоряжаться временем? И что значит быть взрослым? В этих уроках заключены мудрые послания, которые раскроются для маленьких зрителей и заставят задуматься взрослых.

Шахматная доска жизни

Спектакль, словно шахматная партия, учит важным жизненным истинам. Вместе с Алисой зрители пройдут по всей шахматной доске приключений, где откроют для себя простую, но важную истину: добро не всегда белое, а черное – не всегда означает зло.