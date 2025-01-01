Спектакль Алиса в стране чудес

Спектакль по сказке Кэролла в новой интерпретации

Сказка «Алиса в стране чудес» была написана английским писателем Ч. Л. Доджсоном под псевдонимом Льюис Кэрролл и впервые издана в 1865 году. Она рассказывает о девочке по имени Алиса, которая попадает сквозь кроличью нору в волшебный мир, населенный странными существами. Это произведение завоевало популярность не только среди детей, но и среди взрослых.

Творческая интерпретация

Театр «АРТ» представляет свою версию этой замечательной истории. Красочный костюмированный музыкальный спектакль о приключениях Алисы наполнен песнями, танцами и оригинальными номерами, что делает его особенно увлекательным.

Приключения Алисы

Главная героиня окажется в таинственных местах, где встретит противоречивого Чеширского кота, странного Шляпника, весёлого Мартовского Зайца, поющую Мышку Соню и других сказочных персонажей.

Вместе с Алисой

Зрители спектакля смогут вместе с Алисой найти новых друзей и сделать много полезных открытий о жизни. Это невероятное путешествие оставит незабываемые впечатления и подарит радость всем участникам.

Не пропустите!

Приглашаем вас окунуться в мир чудес и открытий вместе с театром «АРТ»!