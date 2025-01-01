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Алиса в стране чудес
Киноафиша Алиса в стране чудес

Спектакль Алиса в стране чудес

6+
Режиссер Александр Исаков
Продолжительность 1 час
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Спектакль по сказке Кэролла в новой интерпретации

Сказка «Алиса в стране чудес» была написана английским писателем Ч. Л. Доджсоном под псевдонимом Льюис Кэрролл и впервые издана в 1865 году. Она рассказывает о девочке по имени Алиса, которая попадает сквозь кроличью нору в волшебный мир, населенный странными существами. Это произведение завоевало популярность не только среди детей, но и среди взрослых.

Творческая интерпретация

Театр «АРТ» представляет свою версию этой замечательной истории. Красочный костюмированный музыкальный спектакль о приключениях Алисы наполнен песнями, танцами и оригинальными номерами, что делает его особенно увлекательным.

Приключения Алисы

Главная героиня окажется в таинственных местах, где встретит противоречивого Чеширского кота, странного Шляпника, весёлого Мартовского Зайца, поющую Мышку Соню и других сказочных персонажей.

Вместе с Алисой

Зрители спектакля смогут вместе с Алисой найти новых друзей и сделать много полезных открытий о жизни. Это невероятное путешествие оставит незабываемые впечатления и подарит радость всем участникам.

Не пропустите!

Приглашаем вас окунуться в мир чудес и открытий вместе с театром «АРТ»!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 октября
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
12:00 от 1000 ₽

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