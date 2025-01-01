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Алиса в Стране чудес
Киноафиша Алиса в Стране чудес

Спектакль Алиса в Стране чудес

Постановка
Большой театр кукол 12+
Режиссер Руслан Кудашов
Продолжительность 60 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Кукольный спектакль для подростков

Заключительная часть детской трилогии

«Алиса в Стране чудес» завершает трилогию, которая начинается с «Пиноккио» и «Синей птицы». Однако в отличие от своих предшественников, этот спектакль адресован более взрослой аудитории — подросткам. В основе постановки лежит знаменитая сказка Льюиса Кэрролла, но её смыслы обращены к сложностям взросления и поиску себя в запутанном мире.

Индустриальная реальность и поиски истины

Декорации сведены к минимуму — на сцене лишь главная героиня Алиса и индустриально-каркасные конструкции, создающие атмосферу, где сложно различить правду от вымысла. Взрослый мир оказывается гораздо сложнее и запутаннее, чем может показаться на первый взгляд. И даже те, кто устанавливает правила, сами им не всегда следуют.

Поиск себя в мире странных чудес

Каждая секунда в Стране чудес приносит новые изменения и вызовы. Алиса вынуждена переосмысливать свои ориентиры, находить собственные принципы и принимать решения, которые помогут ей сохранить свою истинную сущность в мире взрослых, полном противоречий.

Важная задача спектакля

Основная идея спектакля — помочь подростку осознать важность сохранения себя в сложном и зачастую непредсказуемом взрослом мире.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 сентября
Большой театр кукол Санкт-Петербург, Некрасова, 10
19:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 5 сентября
Большой театр кукол Санкт-Петербург, Некрасова, 10
19:00 от 1600 ₽

Фотографии

Алиса в Стране чудес

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