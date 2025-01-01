Спектакль Алиса в Стране чудес

Кукольный спектакль для подростков

Заключительная часть детской трилогии

«Алиса в Стране чудес» завершает трилогию, которая начинается с «Пиноккио» и «Синей птицы». Однако в отличие от своих предшественников, этот спектакль адресован более взрослой аудитории — подросткам. В основе постановки лежит знаменитая сказка Льюиса Кэрролла, но её смыслы обращены к сложностям взросления и поиску себя в запутанном мире.

Индустриальная реальность и поиски истины

Декорации сведены к минимуму — на сцене лишь главная героиня Алиса и индустриально-каркасные конструкции, создающие атмосферу, где сложно различить правду от вымысла. Взрослый мир оказывается гораздо сложнее и запутаннее, чем может показаться на первый взгляд. И даже те, кто устанавливает правила, сами им не всегда следуют.

Поиск себя в мире странных чудес

Каждая секунда в Стране чудес приносит новые изменения и вызовы. Алиса вынуждена переосмысливать свои ориентиры, находить собственные принципы и принимать решения, которые помогут ей сохранить свою истинную сущность в мире взрослых, полном противоречий.

Важная задача спектакля

Основная идея спектакля — помочь подростку осознать важность сохранения себя в сложном и зачастую непредсказуемом взрослом мире.