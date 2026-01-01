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Алиса в Стране чудес
Киноафиша Алиса в Стране чудес

Спектакль Алиса в Стране чудес

0+
Продолжительность 1 час
Возраст 0+

О спектакле

Иллюзионный спектакль «Алиса в стране чудес»

Хотите увидеть таинственную и захватывающую сказочную историю? Тогда обязательно посетите спектакль «Алиса в стране чудес»! Это первый в мире иллюзионный спектакль, который позволяет зрителям стать частью волшебного мира, созданного по мотивам произведения Льюиса Кэрролла.

В один прекрасный вечер девочка Алиса сталкивается с волшебным зеркалом и попадает в удивительный мир. Здесь она знакомится с Шляпником, который открывает ей двери в необыкновенное королевство. Вместе им предстоит преодолеть множество испытаний: от сраз с тёмной королевой до встреч с колоритными персонажами, каждая из которых принесёт новые приключения.

Этот великолепно поставленный спектакль подарит вам и вашему ребенку массу удовольствия и ярких впечатлений. Яркие красочные декорации и профессиональные фокусы создадут незабываемую атмосферу. Приходите – будет интересно!

Купить билет на спектакль Алиса в Стране чудес

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В других городах
Октябрь
17 октября суббота
14:00
Дом молодежи Санкт-Петербург, Новоизмайловский просп., 48
от 1000 ₽
17:00
Дом молодежи Санкт-Петербург, Новоизмайловский просп., 48
от 800 ₽
18 октября воскресенье
12:00
Дом молодежи «Царскосельский» Санкт-Петербург, Пушкин, Магазейная, 42, литера А
от 800 ₽

Фотографии

Алиса в Стране чудес Алиса в Стране чудес Алиса в Стране чудес Алиса в Стране чудес Алиса в Стране чудес Алиса в Стране чудес Алиса в Стране чудес Алиса в Стране чудес Алиса в Стране чудес Алиса в Стране чудес Алиса в Стране чудес Алиса в Стране чудес

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