Иллюзионный спектакль «Алиса в стране чудес»

Хотите увидеть таинственную и захватывающую сказочную историю? Тогда обязательно посетите спектакль «Алиса в стране чудес»! Это первый в мире иллюзионный спектакль, который позволяет зрителям стать частью волшебного мира, созданного по мотивам произведения Льюиса Кэрролла.

В один прекрасный вечер девочка Алиса сталкивается с волшебным зеркалом и попадает в удивительный мир. Здесь она знакомится с Шляпником, который открывает ей двери в необыкновенное королевство. Вместе им предстоит преодолеть множество испытаний: от сраз с тёмной королевой до встреч с колоритными персонажами, каждая из которых принесёт новые приключения.

Этот великолепно поставленный спектакль подарит вам и вашему ребенку массу удовольствия и ярких впечатлений. Яркие красочные декорации и профессиональные фокусы создадут незабываемую атмосферу. Приходите – будет интересно!