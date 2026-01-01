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Алиса в стране чудес
Киноафиша Алиса в стране чудес

Спектакль Алиса в стране чудес

Постановка
Глобус 6+
Возраст 6+

О спектакле

«Алиса в стране чудес» — музыкальное приключение для всей семьи

«Алиса в стране чудес» — это мюзикл, основанный на знаменитом произведении Льюиса Кэрролла. Сюжет вращается вокруг приключений Алисы в волшебном мире, полном чудес и метаморфоз. Главным организатором проекта является Глеб Матвейчук, который известен своими музыкальными постановками. Этот мюзикл обещает зрителям калейдоскоп сюрпризов и завораживающую музыку, создающую атмосферу истинного волшебства.

Фантастический мир Льюиса Кэрролла

Мир, созданный Кэрроллом, служит лишь отправной точкой для уникального спектакля. Дождливый вечер переносит Алису в страну иллюзий, где она сталкивается с чередой захватывающих событий. Это не просто испытание, это — путь к самопознанию. В числе её проводников — мечтательный Шляпник, гневная Королева, мудрый Кот, эгоистичный Кролик и множество других ярких персонажей, готовых удивить зрителя своими выдумками.

Рекомендации

Спектакль подходит для зрителей от 8 лет и станет отличным выбором для семейного просмотра. Откройте для себя мир волшебства и сюрпризов в «Алисе в стране чудес»!

Фотографии

Алиса в стране чудес Алиса в стране чудес Алиса в стране чудес Алиса в стране чудес Алиса в стране чудес Алиса в стране чудес Алиса в стране чудес Алиса в стране чудес
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