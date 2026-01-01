Оповещения от Киноафиши
Алиса в Стране чудес
Билеты от 1000₽
Киноафиша Алиса в Стране чудес

Спектакль Алиса в Стране чудес

Постановка
Губернский театр 6+
Режиссер Сергей Безруков
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Сказка для детей в Московском Губернском театре

Московский Губернский театр приглашает вас на спектакль по мотивам знаменитой сказки Льюиса Кэрролла, где каждый зритель сможет вновь ощутить магию детства. Вместе с любознательной девочкой Алисой отправляйтесь в мир, заполненный невероятными приключениями и волшебными существами, которые порадуют и взрослых, и детей.

Сказочный мир Кэрролла

Спектакль предлагает уникальный взгляд на "Страну Чудес", ставшую символом детской невинности и познания. Алиса, наивная и смелая, сталкивается с миром взрослых, который кажется ей искажённым и порой пугающим. Чеширский кот станет её проводником по этому удивительному пространству, где встречаются Безумный Шляпник, Мартовский Заяц и другие колоритные персонажи.

Мудрость оленей и глубина смыслов

Художественный руководитель спектакля, Сергей Безруков, подчеркивает, что его задача — разгадать смысл сказки, который понятен как детям, так и их родителям. Он отмечает, что для многих детей мир взрослых кажется свободным, однако настоящая свобода заключается в сохранении детской искренности и правды.

Дети и взрослые — два мира

Спектакль поднимает важные вопросы о том, что значит вырасти. Мир взрослых полон обманов и сложностей, и именно поэтому спектакль призывает зрителей замедлить шаг и помнить о ценности детства. Алиса, наивная и честная, становится символом надежды, что именно дети способны изменить окружающую реальность.

Приходите и откройте для себя мир, в котором возможно всё, и где каждый сможет задать себе вопрос: что на самом деле значит быть взрослым?

Март
Апрель
Май
Июнь
29 марта воскресенье
12:00
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
от 1000 ₽
19 апреля воскресенье
12:00
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
от 1000 ₽
24 мая воскресенье
12:00
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
от 1000 ₽
27 июня суббота
12:00
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
от 1000 ₽

Фотографии

Алиса в Стране чудес Алиса в Стране чудес Алиса в Стране чудес Алиса в Стране чудес

