Спектакль Алиса в Стране чудес

Фэнтези-мюзикл «Алиса в Стране чудес» в Новосибирском музыкальном театре

В Новосибирском музыкальном театре состоится удивительная постановка фэнтези-мюзикла Владимира Баскина «Алиса в Стране чудес». Этот спектакль погрузит зрителей в мир странных приключений и невероятных персонажей.

Чудеса и загадки

Для тех, кто устал смотреть на мир только с одной точки зрения и мечтает увидеть его "вверх тормашками", этот мюзикл станет настоящим праздником. Здесь вас ждет безумное чаепитие с Мартовским зайцем и Шляпником, а также встреча с загадочным Чеширским котом, чья улыбка всегда наготове.

Авторы и постановщики

Постановка не оставит равнодушным никого, ведь ее авторы и постановщики прекрасно понимают дух знаменитого «короля бессмыслицы». Режиссёр и хореограф Татьяна Безменова, известная своими работами в мюзиклах «Зойкина квартира» и «Восемь любящих женщин», с увлечением интерпретирует кэрролловские загадки, воплощая их в пластических характеристиках героев.

Художник Елена Турчанинова создает удивительные декорации и костюмы, которые идеально передают атмосферу оригинала, как будто ими руководит сам Льюис Кэрролл.

Для любителей фэнтези

Этот мюзикл станет обретением для тех, кто мечтает о фантазийных историях и необычных персонажах. Приготовьтесь к увлекательному путешествию в мир чудес, где каждый зритель сможет найти что-то удивительное.