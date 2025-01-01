Меню
Алиса в стране чудес
Билеты от 1700₽
Киноафиша Алиса в стране чудес

Спектакль Алиса в стране чудес

0+
Возраст 0+
Билеты от 1700₽

О концерте/спектакле

Алиса в стране чудес: волшебное цирковое шоу в культурном центре Меридиан

Хотите увидеть настоящие чудеса своими глазами? Цирк Чудес готов удивить вас! Приходите на новое волшебное шоу Алиса в стране чудес, созданное по мотивам сказок Льюиса Кэрролла. Это будет уникальный спектакль, в котором вам предстоит стать участниками удивительных приключений!

Новое семейное шоу

Алиса в стране чудес — это современное семейное шоу с абсолютно новым форматом. В этом спектакле гармонично сочетаются сказочные образы любимых героев, качественная декорация и потрясающий вокал. Вы увидите захватывающее лазерное световое шоу, большое количество интерактивных номеров и великолепный сюжет. Все элементы создают атмосферу идеального детского спектакля.

Друзья Алисы

Вместе с любимыми персонажами, такими как любознательная Алиса, Безумный Шляпник, Белый Кролик и Чеширский Кот, зрители отправятся в таинственную вселенную, полную чудес и магии.

Почему стоит посетить шоу?

Приходите всей семьей, чтобы зарядиться положительными эмоциями и вдохновением. Это шоу развивает фантазию, учит верить в себя и дарит незабываемые впечатления. Не упустите возможность стать частью этого волшебного приключения!

Купить билет на спектакль Алиса в стране чудес

Ноябрь
3 ноября понедельник
17:00
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
от 1700 ₽

