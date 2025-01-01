Сказка для всех: Алиса в Стране Органа

Приглашаем вас на уникальный концерт «Алиса в Стране Органа» по мотивам известной сказки Льюиса Кэрролла. В программе — живое исполнение органной музыки, волшебные песочные картины и увлекательная история с художественным словом.

Создатели программы

Дмитрий Ушаков — лауреат всероссийских и международных конкурсов, солист Томской государственной филармонии.

Ольга Пудова — артистка ГКБУК «Пермский академический Театр-Театр», номинант премии «Золотая Маска», талантливая рассказчица.

Елена Полторацкая — художник по песку, участница международных выставок и фестивалей.

Программа мероприятия

Концерт продлится 1 час 10 минут. В его основе лежит музыкально-литературная композиция Жана Гийю «Алиса в Стране Органа». Это захватывающее путешествие в мир органной музыки, где главная героиня — любознательная Алиса — встретит множество удивительных персонажей и звуковых образов.

Погружение в мир классики

«Алиса в Стране Чудес» — это классика английской литературы, полная загадок и фокусов. История началась в 1862 году, когда профессор математики Чарльз Латвідж Доджсон (Льюис Кэрролл) сочинил её для трех дочерей своего друга. Через три года сказка была издана и завоевала сердца читателей по всему миру.

Приключения Алисы

Жан Гийю, выдающийся органист и композитор, продолжает волшебные приключения Алисы. В его интерпретации она попадает в звуковой мир, где каждая часть Органа становится живым существом. Зрители станут свидетелями уникальной взаимодействия мелодий с образами, где танцующие флейты, щебечущие бурдоны и меланхоличные гобои создадут настоящий музыкальный спектакль.

Не упустите возможность увидеть это красочное представление, которое очарует и детей, и взрослых, погружая их в волшебный мир органной музыки!