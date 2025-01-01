Меню
Алиса в Стране чудес
Киноафиша Алиса в Стране чудес

Спектакль Алиса в Стране чудес

Постановка
Новошахтинский драматический театр 6+
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Приключения Алисы в стране чудес: Спектакль для всей семьи в Ростове-на-Дону

В основе спектакля лежит знаменитая сказочная повесть Л. Кэрролла «Приключения Алисы в стране чудес». Это захватывающее приключение перенесет зрителей в мир, где возможны самые невероятные события.

Чудесный мир Алисы

Все начинается с того, что Алиса в погоне за Белым Кроликом падает в кроличью нору и оказывается в «шиворот-навыворот» – альтернативном мире чудес. Здесь волшебство и необычайные превращения становятся частью повседневной жизни. Чтобы стать великаном, достаточно выпить волшебный эликсир, а чтобы уменьшиться до размеров гнома – откусить кусочек пирога.

Необычные персонажи

Алиса встречает множество удивительных персонажей: общается с гусеницей, участвует в безумном чаепитии у Шляпника и Мартовского Зайца, а Чеширский Кот с своей загадочной улыбкой создает атмосферу загадочности и волшебства. Каждый из этих героев по-своему уникален и запоминается зрителю.

Темы и идеи спектакля

Спектакль затрагивает такие важные темы, как храбрость, доверие и находчивость. Несмотря на все испытания, Алиса сохраняет присутствие духа и верит в самые невозможные чудеса. Ее сильный характер и жизнерадостность помогают ей преодолеть злую и могущественную Красную Королеву, правительницу мира чудес.

Почему стоит посетить?

«Приключения Алисы в стране чудес» – это не просто спектакль, это возможность окунуться в мир волшебства и детских мечтаний. Он станет отличным выбором для семейного просмотра и подарит незабываемые впечатления зрителям всех возрастов!

Режиссер
Михаил Сопов
В ролях
Кристина Казарова
Екатерина Скрыпник
Оксана Второва
Марина Кожушко
Артем Иванов

В других городах

Ростов-на-Дону, 21 сентября
Новошахтинский драматический театр Ростов-на-Дону, г. Новошахтинск, Садовая, 31
12:00 от 500 ₽

