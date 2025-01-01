Спектакль Алиса в Стране чудес

Приглашение в Страну чудес: интерактивный спектакль для детей

«Алиса в Стране чудес» - это волшебное путешествие, которое ждет маленьких зрителей! Мечтательная девочка Алиса оказывается в загадочной Стране чудес, и ей срочно нужны помощники. Ребята вместе с Алисой познакомятся с удивительными жителями этой страны и поймут, как важно делать добро и помогать друг другу.

Интерактивные приключения

В этом спектакле зрители смогут:

Вместе с Алисой спасти все королевство;

Играть с кроликом в волшебные грибы;

Устроить безумное чаепитие со Шляпником;

Научить королеву читать;

Петь и танцевать с персонажами.

Спектакль включает в себя элементы мюзикла, поэтому он будет интересен как детям, так и взрослым. Здесь много шуток, песен и незабываемых танцев!

Полезная информация

Спектакль проходит в уютном камерном формате, где в зале находится не более 20 детей. Длительность представления составляет около 60 минут. Участникам рекомендуется иметь сменную обувь, а взрослые могут пройти в зале в бахилах (мы предоставляем) или носочках.

Важно: билет необходимо приобрести на каждого зрителя (как на взрослого, так и на ребенка) старше 2 лет. Этот спектакль рассчитан на детей в возрасте от 4 до 9 лет, но вы можете прийти с детьми младше или старше по желанию.

Уникальные моменты после спектакля

После представления дети смогут сфотографироваться с любимыми героями и получат подарки!