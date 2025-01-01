Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Алиса в Стране чудес
Билеты от 2000₽
Киноафиша Алиса в Стране чудес

Спектакль Алиса в Стране чудес

0+
Продолжительность 1 час
Возраст 0+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Приглашение в Страну чудес: интерактивный спектакль для детей

«Алиса в Стране чудес» - это волшебное путешествие, которое ждет маленьких зрителей! Мечтательная девочка Алиса оказывается в загадочной Стране чудес, и ей срочно нужны помощники. Ребята вместе с Алисой познакомятся с удивительными жителями этой страны и поймут, как важно делать добро и помогать друг другу.

Интерактивные приключения

В этом спектакле зрители смогут:

  • Вместе с Алисой спасти все королевство;
  • Играть с кроликом в волшебные грибы;
  • Устроить безумное чаепитие со Шляпником;
  • Научить королеву читать;
  • Петь и танцевать с персонажами.

Спектакль включает в себя элементы мюзикла, поэтому он будет интересен как детям, так и взрослым. Здесь много шуток, песен и незабываемых танцев!

Полезная информация

Спектакль проходит в уютном камерном формате, где в зале находится не более 20 детей. Длительность представления составляет около 60 минут. Участникам рекомендуется иметь сменную обувь, а взрослые могут пройти в зале в бахилах (мы предоставляем) или носочках.

Важно: билет необходимо приобрести на каждого зрителя (как на взрослого, так и на ребенка) старше 2 лет. Этот спектакль рассчитан на детей в возрасте от 4 до 9 лет, но вы можете прийти с детьми младше или старше по желанию.

Уникальные моменты после спектакля

После представления дети смогут сфотографироваться с любимыми героями и получат подарки!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Районный центр «Место встречи Прага» Москва, Ниж.Масловка, 10
17:30 от 2000 ₽

Фотографии

Алиса в Стране чудес Алиса в Стране чудес Алиса в Стране чудес Алиса в Стране чудес Алиса в Стране чудес Алиса в Стране чудес

В ближайшие дни

Летучий корабль
0+
Мюзикл Детский
Летучий корабль
3 ноября в 11:00 Театр Терезы Дуровой
от 600 ₽
Робинзон
6+
Детский Кукольный
Робинзон
29 августа в 12:00 Театр кукол им. Образцова
от 800 ₽
Маленький принц
6+
Мюзикл Детский
Маленький принц
19 октября в 12:00 Театр музыки и драмы Стаса Намина
от 1800 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше