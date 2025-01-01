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Алиса в Стране чудес
Билеты от 700₽
Киноафиша Алиса в Стране чудес

Спектакль Алиса в Стране чудес

6+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Путешествие в Страну чудес с Алисой из сказки Льюиса Кэрролла

Приглашаем вас в увлекательное приключение по мотивам сказки Льюиса Кэрролла! В нашем спектакле вы вместе с любознательной девочкой Алисой отправитесь в волшебный мир, где за каждым углом вас ждут невероятные события.

Для зрителей всех возрастов

Этот спектакль станет настоящим открытием для детей и взрослых. Здесь вы найдете массу интересного и поучительного, что заставит взглянуть на знакомые вещи с новой стороны. Путешествие Алисы — это не просто сказка, а глубокое исследование мира взрослых, который детям может показаться Страной чудес. Но так ли это на самом деле? Алисе предстоит это узнать!

Волшебные персонажи

Вашим проводником по Стране чудес станет очаровательный Чеширский кот. Он познакомит вас с Безумным Шляпником, Мартовским Зайцем, Королевой и другими занимательными существами. Каждое встреча — это новое удивление и настоящая метаморфоза!

Не упустите возможность!

В этом мире нет ничего невозможного! Главное — никогда не переставать удивляться, сохранять присутствие духа и верить в чудеса. Не упустите шанс стать свидетелем этих захватывающих приключений!

Ждем вас на нашем спектакле, который обещает подарить вам незабываемые эмоции и впечатления!

Режиссер
Сергей Безруков
Сергей Безруков
В ролях
Александра Халипская
Сергей Медведев
Андрей Гаркунов
Павел Кузьмин
Анастасия Крылова

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 ноября
Филармония-2 Москва, Мичуринский просп., Олимпийская деревня, 1
13:00 от 700 ₽

Фотографии

Алиса в Стране чудес Алиса в Стране чудес Алиса в Стране чудес Алиса в Стране чудес

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