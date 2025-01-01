Мюзикл «Алиса в стране чудес» – удивительное путешествие в мир шоу-бизнеса

Продюсерский центр «Триумф» представляет мюзикл «Алиса в стране чудес» – полную музыки и превращений историю о талантливой девочке, оказавшейся в «зазеркальном» мире. Однако это не тот мир, который привычен детям из мультфильмов или фильмов о Алисе. Здесь вас ждёт совершенно новая интерпретация, погружающая в реалии современного шоу-бизнеса.

Знакомые и новые персонажи

На тернистом пути к успеху главная героиня встретит удивительных персонажей. Зрители будут гадать, знаком ли это им Белый Кролик или рэпер с обложки глянцевого журнала. Спектакль представляет знаменитый сказочный сюжет для детей, а для взрослых предлагает «тонкие» пародии на звёзд музыкальной индустрии.

Современное звучание классики

Действие мюзикла происходит в наше время, что придаёт ему особый колорит. В персонажах легко узнаются черты типичных представителей современного шоу-бизнеса. Благодаря этому мюзикл станет отличным выбором для семейного просмотра.

Новая жизнь классики

Знаменитая сказка Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» когда-то перевернула мир литературы. Постановка Продюсерского центра «Триумф» меняет представление о жанре у любителей мюзиклов. Здесь органично сочетаются новейшие технологии, первоклассная актёрская игра, яркая хореография, профессиональный вокал и уникальные костюмы.

Прыгните в музыкальную кроличью нору!

Готовы ли вы отправиться в это увлекательное путешествие вместе с артистами мюзикла? Не упустите возможность стать частью этого яркого шоу!

Обратите внимание: дети до 3-х лет включительно проходят по одному билету со взрослым сопровождающим без предоставления отдельного места.