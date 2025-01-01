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Алиса в стране чудес
Билеты от 800₽
Киноафиша Алиса в стране чудес

Спектакль Алиса в стране чудес

6+
Режиссер Алексей Левшин
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Детский музыкальный спектакль «Алиса в стране чудес» в Москве

Московская областная филармония представляет музыкальный спектакль для семейного просмотра «Алиса в стране чудес» по мотивам знаменитой сказки английского писателя Льюиса Кэролла.

Сюжет

Главные герои спектакля — современная девочка Алиса и её папа. Вместе они во сне попадают в Страну чудес, где папа превращается в различных персонажей: то в Додо, то в Чеширского кота. Это представление становится настоящим квестом, наполненным волшебством, фокусами и даже цирковыми трюками.

Музыка и вдохновение

Создатели спектакля вдохновились мелодиями и стихами Владимира Высоцкого, написанными для аудиоспектакля «Алиса в стране чудес» в далеком 1976 году. Спустя почти 50 лет эта музыка обретет новое звучание в аранжировке для уникального коллектива — оркестра «Гусляры России», в котором представлены различные виды старинного инструмента — гуслей.

Команда спектакля

  • Алиса: солистка Московской областной филармонии Елизавета Антонова
  • Папа и другие персонажи: Станислав Сошников, артист Академического Малого Театра России
  • Государственный оркестр: «Гусляры России», художественный руководитель — народный артист России Юрий Евтушенко
  • Дирижер: Юрий Пушкарев
  • Автор песен: Владимир Высоцкий
  • Режиссер-постановщик: Алексей Левшин
  • Сценография: Михаил Михайлов
  • Художник песочной анимации: Лилия Чистина

Не упустите возможность погрузиться в волшебный мир «Алисы в стране чудес» и насладиться уникальным сочетанием музыки, анимации и театрального искусства!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Рождественский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Рождествено, Микрорайонная, 5
12:00 от 800 ₽

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