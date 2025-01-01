Детский музыкальный спектакль «Алиса в стране чудес» в Москве

Московская областная филармония представляет музыкальный спектакль для семейного просмотра «Алиса в стране чудес» по мотивам знаменитой сказки английского писателя Льюиса Кэролла.

Сюжет

Главные герои спектакля — современная девочка Алиса и её папа. Вместе они во сне попадают в Страну чудес, где папа превращается в различных персонажей: то в Додо, то в Чеширского кота. Это представление становится настоящим квестом, наполненным волшебством, фокусами и даже цирковыми трюками.

Музыка и вдохновение

Создатели спектакля вдохновились мелодиями и стихами Владимира Высоцкого, написанными для аудиоспектакля «Алиса в стране чудес» в далеком 1976 году. Спустя почти 50 лет эта музыка обретет новое звучание в аранжировке для уникального коллектива — оркестра «Гусляры России», в котором представлены различные виды старинного инструмента — гуслей.

Команда спектакля

Алиса: солистка Московской областной филармонии Елизавета Антонова

Папа и другие персонажи: Станислав Сошников, артист Академического Малого Театра России

Государственный оркестр: «Гусляры России», художественный руководитель — народный артист России Юрий Евтушенко

Дирижер: Юрий Пушкарев

Автор песен: Владимир Высоцкий

Режиссер-постановщик: Алексей Левшин

Сценография: Михаил Михайлов

Художник песочной анимации: Лилия Чистина

Не упустите возможность погрузиться в волшебный мир «Алисы в стране чудес» и насладиться уникальным сочетанием музыки, анимации и театрального искусства!