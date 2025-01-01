Спектакль Алиса в стране чудес

Московская областная филармония представляет музыкальный спектакль для семейного просмотра «Алиса в стране чудес» по мотивам знаменитой сказки английского писателя Льюиса Кэролла.
Главные герои спектакля — современная девочка Алиса и её папа. Вместе они во сне попадают в Страну чудес, где папа превращается в различных персонажей: то в Додо, то в Чеширского кота. Это представление становится настоящим квестом, наполненным волшебством, фокусами и даже цирковыми трюками.
Создатели спектакля вдохновились мелодиями и стихами Владимира Высоцкого, написанными для аудиоспектакля «Алиса в стране чудес» в далеком 1976 году. Спустя почти 50 лет эта музыка обретет новое звучание в аранжировке для уникального коллектива — оркестра «Гусляры России», в котором представлены различные виды старинного инструмента — гуслей.
Не упустите возможность погрузиться в волшебный мир «Алисы в стране чудес» и насладиться уникальным сочетанием музыки, анимации и театрального искусства!