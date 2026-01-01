Спектакль Алиса в стране чудес. Ледовое шоу

Ледовое шоу в Ростове-на-Дону

«Вы приглашены на чашечку горячего чая со льдом…» — так начинается захватывающий спектакль «Алиса в Стране чудес на льду», вдохновленный легендарной сказкой Льюиса Кэрролла. Давайте вместе откроем двери в мир фантазий!

Музыкальное волшебство

Зрители смогут насладиться завораживающей музыкой, написанной молодым петербургским композитором Алексеем Галинским. Его композиции специально созданы для этого спектакля и уже стали известными благодаря работе над рядом спектаклей на льду, таких как «Принцесса Анастасия», «Дракула. История вечной любви» и «Алиса в Зазеркалье». Алексей также сочинял музыку к показательным выступлениям на Олимпийских играх в Сочи 2014 года.

Феерия на льду

Спектакль сочетает в себе элементы фигурного катания, актерского мастерства и воздушной акробатики. Музыкальные номера гармонично переплетаются с искусством танца на льду, создавая незабываемые впечатления. Эта феерия содержит как скорость, так и изящество, что понравится даже самым требовательным зрителям.

Современная трактовка классики

Постановка наполнена масштабными видеодекорациями, которые дарят зрителю эффект реального присутствия в сказочной Стране чудес. Этот спектакль рассчитан на всю семью и передает важные жизненные ценности: помнить о детстве, уметь мечтать и верить в себя.

Длительность и комфорт

Продолжительность спектакля составляет 1 ч. 40 мин., включая антракт 20 мин. Мы уверены, что впечатления от «Алисы в Стране чудес на льду» останутся в памяти у зрителей всех возрастов. Приходите в Ледовый Дворец, и не забывайте верить в чудеса!