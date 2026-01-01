Спектакль «Алиса в стране чудес». Клуб маленьких эстетов

Оповещения от Киноафиши
0+
Продолжительность 1 час
Возраст 0+

О спектакле

Интерактивный для детей в Петербургском историческом особняке

Готовы к приключению, где реальность теряет голову, а гости начинают верить в чудеса? Добро пожаловать в невероятный интерактивный спектакль «Алиса в Стране Чудес», который пройдет в атмосферных интерьерах Особняка Серебрякова!

Этот спектакль – не просто театральная постановка, а уникальный опыт, позволяющий взаимодействовать с персонажами, которых создал Льюис Кэрролл. Вас ждет мир, полный сюрпризов:

  • Алиса приглашает на чаепитие, где время течет назад.
  • Безумный Шляпник демонстрирует фокусы, где логика теряет смысл.
  • Красная Королева устраивает испытания, которые невозможно пройти, но можно переиграть!

Что вас ждет в программе?

  • Множество чудес и фокусов;
  • Чаепитие навыворот: гигантское чаепитие, на котором сахар исчезает;
  • Карточные замки: создаем замки, пока Королева не улыбнется;
  • Джига-дрыга марафон: танцуем так, чтобы нарушить законы физики;
  • Крокет по-королевски: играем в крокет, где правила меняются каждую минуту;
  • Розыск роз: раскрашиваем кусты в любимый цвет Красной Королевы.

В этот день старинный особняк превратится в настоящую Страну Чудес. У вас будет возможность стать не просто зрителем, а героем этой сумасшедшей истории!

Продолжительность мероприятия — 1 час. Рекомендуется приходить за 15 минут до начала спектакля.

Спектакль рекомендован для всех категорий зрителей старше 3 лет (0+).

Март
7 марта суббота
14:00
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 1900 ₽

Фотографии

