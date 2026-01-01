Спектакль «Алиса в стране чудес». Клуб маленьких эстетов

Интерактивный для детей в Петербургском историческом особняке

Готовы к приключению, где реальность теряет голову, а гости начинают верить в чудеса? Добро пожаловать в невероятный интерактивный спектакль «Алиса в Стране Чудес», который пройдет в атмосферных интерьерах Особняка Серебрякова!

Этот спектакль – не просто театральная постановка, а уникальный опыт, позволяющий взаимодействовать с персонажами, которых создал Льюис Кэрролл. Вас ждет мир, полный сюрпризов:

Алиса приглашает на чаепитие, где время течет назад.

Безумный Шляпник демонстрирует фокусы, где логика теряет смысл.

Красная Королева устраивает испытания, которые невозможно пройти, но можно переиграть!

Что вас ждет в программе?

Множество чудес и фокусов;

Чаепитие навыворот: гигантское чаепитие, на котором сахар исчезает;

гигантское чаепитие, на котором сахар исчезает; Карточные замки: создаем замки, пока Королева не улыбнется;

создаем замки, пока Королева не улыбнется; Джига-дрыга марафон: танцуем так, чтобы нарушить законы физики;

танцуем так, чтобы нарушить законы физики; Крокет по-королевски: играем в крокет, где правила меняются каждую минуту;

играем в крокет, где правила меняются каждую минуту; Розыск роз: раскрашиваем кусты в любимый цвет Красной Королевы.

В этот день старинный особняк превратится в настоящую Страну Чудес. У вас будет возможность стать не просто зрителем, а героем этой сумасшедшей истории!

Продолжительность мероприятия — 1 час. Рекомендуется приходить за 15 минут до начала спектакля.

Спектакль рекомендован для всех категорий зрителей старше 3 лет (0+).