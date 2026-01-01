Спектакль «Алиса в стране чудес». Клуб маленьких эстетов

Готовы к приключению, где реальность теряет голову, а гости начинают верить в чудеса? Добро пожаловать в невероятный интерактивный спектакль «Алиса в Стране Чудес», который пройдет в атмосферных интерьерах Особняка Серебрякова!
Этот спектакль – не просто театральная постановка, а уникальный опыт, позволяющий взаимодействовать с персонажами, которых создал Льюис Кэрролл. Вас ждет мир, полный сюрпризов:
В этот день старинный особняк превратится в настоящую Страну Чудес. У вас будет возможность стать не просто зрителем, а героем этой сумасшедшей истории!
Продолжительность мероприятия — 1 час. Рекомендуется приходить за 15 минут до начала спектакля.
Спектакль рекомендован для всех категорий зрителей старше 3 лет (0+).