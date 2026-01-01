Алиса в стране чудес: яркая сказка на сцене ДК железнодорожников

Юная Алиса Лидделл, утомлённая чтением книг без картинок, засыпает и попадает в удивительный сон. Здесь её ждут невероятные приключения, полные веселых и странных персонажей.

Встречи с необычными героями

На своём пути Алиса встретит прекрасную Гусеницу, которая активно готовится стать бабочкой, и Чеширского кота, настроение которого меняется каждую минуту. Её ждёт невероятное чаепитие и даже суд над Валетом, "который вообще не ест котлет". Однако, как часто бывает в сновидениях, один сон сменяется другим.

Чудеса и испытания в диковинном саду

Алиса окажется в таинственном саду, где её встретят Чёрная и Белая королевы. В компании странного философа Шалтая-Болтая, Единорога и Льва, которые сражаются за корону Белого Короля, она столкнётся с новыми невероятными испытаниями. Рыцарь проводит её через волшебный лес, и Алиса становится Белой Королевой на шахматной доске своего сновидения.

Команда создателей спектакля

Режиссёр-постановщик Анна Калинина, художник по костюмам Анна Милютина, художник-декоратор Сергей Шарахов, художник-реквизитор Павел Винаев и художник-постижёр Ирина Пожидаева сделали всё возможное, чтобы подарить зрителям незабываемые эмоции и атмосферу волшебства.

Эта яркая сказка с добрыми, пусть и немного безумными, персонажами обязательно станет источником радости для всех зрителей.